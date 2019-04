Farma wiatrowa na Bałtyku otwarta. Kosztowała 1,2 mld euro

Farma wiatrowa Arkona, której właścicielami są koncerny E.ON i Equinor została oficjalnie otwarta. W ceremonii otwarcia nowej instalacji wiatrowej, która powstała w okolicach przylądka Arkona, wzięła udział kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Łączna moc, którą generować będą turbiny offshorowe to 385 MW. Farma składa się z 60 wiatraków o mocy ok. 6 MW każdy. Turbiny zostały wyprodukowane przez Siemens Gamesa Renewable Energy, spółkę należącą do Siemensa.

Porozumienie międzynarodowe

Inwestycja jest projektem niemiecko-norweskim. Kjell-Børge Freiberg, minister energetyki Norwegii, który był obecny na ceremonii otwarcia, podkreślił, że otwarcie farmy jest symbolem bliskich stosunków między Norwegią a Niemcami w dziedzinie energii. Podkreślił także, że podobne inwestycje przyczynią się do spadku cen energii w Europie.

Turbiny ustawione zostały w odległości od 23 do 37 metrów od siebie. Ma to na celu optymalne wykorzystanie wiatru wiejącego u wybrzeży Niemiec.

Przylądek z historią

Przylądek Arkona, który jest najbardziej wysuniętym na północ punktem Niemiec, znany jest głównie ze względu na swoje walory historyczne. Na skalistym przylądku we wczesnym średniowieczu znajdowało się najbardziej znane słowiańskie miejsce kultu. W świątyni Świętowita znajdował się posąg bóstwa oraz skarbiec państwa Rugian.

Czytaj także:

Merkel o brexicie. „Wielkiej Brytanii należy dać rozsądną ilość czasu”