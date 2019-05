Błąd kosztujący 2,3 mld dolarów. Wydrukowano miliony banknotów z literówką

Na australijskim banknocie o nominale 50 dolarów, którego wizerunek zdobi portret Edith Dircksey Cowan, działaczki społecznej walczącej o prawa kobiet i dzieci, wkradł się błąd. W cytacie z pierwszej przemowy Cowan w parlamencie australijskim, który został wydrukowany niewielkim drukiem, zabrakło litery „i” w słowie „responsibility”.

„It is a great responsibility to be the only woman here, and I want to emphasise the necessity which exists for other women being here” (To wielka odpowiedzialność być pierwszą kobietą, która tu przemawia. Chciałabym podkreślić konieczność obecności tu innych kobiet" – W tym zdaniu wydrukowanym na banknocie zrobiono błąd. Co ciekawe, błąd został zauważony dopiero po 6 miesiącach od trafienia banknotów do obiegu.

Kosztowny błąd

Na pierwszy rzut oka problem wydaje się marginalny. Problem w tym, że nowy banknot, który zawiera literówkę, został już wydrukowany w 46 milionach kopii i trafił na rynek. Jeśli australijski bank centralny postanowi pozbyć się wadliwych banknotów, będzie to nie tylko kosztowne, ale także trudne i czasochłonne. Można założyć, że nie uda się zniszczyć wszystkich wadliwych banknotów. Łącznie banknoty warte są 2,3 mld dolarów australijskich. Pięćdziesięciodolarówka jest najczęściej wypłacany banknotem w australijskich bankomatach.