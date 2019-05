Najdroższa kawa świata. Ile trzeba zapłacić?

Kawa, czyli jedna z najbardziej popularnych używek świata, jest dla wielu czymś, bez czego nie wyobrażają sobie dnia. Zawarta w niej kofeina nie tylko zwiększa naszą efektywność w pracy, ale także, co potwierdzają badania, bardzo korzystnie wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej. To właśnie kofeina jest jednym ze składników potocznie nazywanych „spalaczami tłuszczu”. Myśląc o kawie, większość z nas wyobraża sobie espresso lub americano, czyli popularną „małą czarną”.

Prawdziwi smakosze szukają jednak innych doznań. Wśród gatunków kaw wybierają te niecodzienne, trudno dostępne... i najdroższe. Przedstawiamy listę najdroższych kaw na świecie. Skąd pochodzą i dlaczego są takie drogie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Black Ivory Coffee

Proces, w którym powstaje Kopi Luwak, postanowił powtórzyć biznesmen z Tajlandii, który stwierdził, że do produkcji niecodziennej kawy można wykorzystać słonie. Blake Dinkin produkuje gatunek Black Ivory Coffee, którego sekretem jest przejście przez układ trawienny słoni. Dzięki podobnemu procesowi, co w przypadku Kopi Luwak oraz jeszcze mniejszej dostępności, kawa stała się najdroższą na świecie. Rocznie na rynek trafia jej około 30 kilogramów. Każdy kilogram wart jest ponad 1100 dolarów. Za filiżankę tej kawy trzeba zapłacić około 150 zł.



Kopi Luwak

Najbardziej znana i przez wiele lat najdroższa kawa świata. Gatunek pochodzi z Indonezyjskiej wyspy Sumatra. Dlaczego Kopi Luwak jest taka droga? Głównie ze względu na proces, w jakim jest pozyskiwana. Nazwa wzięła się od indonezyjskiego słowa Kopi, czyli kawa, oraz Luwak, czyli lokalnej nazwy niewielkiego zwierzęcia, które w Polsce znane jest jako cyweta. Zwierzę to jest bardzo wybredne i żywi się wyłącznie najbardziej dorodnymi i dojrzałymi owocami kawowca. Nasiona owoców są jednak zbyt twarde, aby zwierze przypominające łasicę, mogło je przetrawić. Jedna z najdroższych kaw świata powstaje więc w procesie wstępnego przetrawienia nasion i pozyskiwana jest... z odchodów luwaków. Po dokładnym oczyszczeniu nasiona poddawane są standardowemu procesowi, z którego korzysta się w przypadku innych gatunków kawy. Ilość ziaren Kopi Luwak na rynku nie przekracza 400 kg rocznie. Cena musi być więc bardzo wysoka. W Polsce, za 100 gramów kawy zapłacimy ponad 275 zł.



Esmeralda Special

Kawa z gatunku Gesha pochodząca z plantacji Hacienda La Esmeralda w Panamie. Zdobyła najwięcej nagród i wyróżnień ze wszystkich gatunków na świecie. Ceniona jest za swój słodki smak i intensywny aromat kwiatowo-owocowy. Gatunek ten zbierany jest tylko raz w roku i sprzedawany wyłącznie na specjalnej aukcji. Jako że sprzedawana jest w systemie aukcyjnym, jej ceny mogą się wahać. Średnio kosztuje jednak około 2 tys. zł za kilogram. Za 100 gramów zapłacimy więc około 200 zł.



Jamaica Blue Mountain

Ziarna, najczęściej sprzedawane w formie niepalonej, są starannie wyselekcjonowane i doceniane za swój wyjątkowy smak i zapach. Ich wysoka cena wynika głównie z niewielkich ilości upraw tego gatunku. Jamaica Blue Mountain uprawiana jest bowiem na obszarze nieprzekraczającym 7 tys. ha w konkretnym miejscu na Jamajce. Uprawy rosną na wysokości od 915 do 1570 m.n.p.m. Zdaniem ekspertów, żadne inne miejsce na świecie nie pozwala na wyhodowanie tego gatunku. Ponad 80 proc. ziaren tego gatunku eksportowana jest do Japonii. Cena za 100 gramów kawy wynosi w Polsce około 123 zł.



St. Helena

Kawa, która swoją rozpoznawalność zawdzięcza Napoleonowi. To właśnie na Wyspie Świętej Heleny - wulkanicznym skrawku lądu na Oceanie Atlantyckim - ostatnie lata swojego życia spędził Napoleon Bonaparte. Stąd też pochodzi jedna z najdroższych kaw świata. St. Helena (Święta Helena) to jedyny w tym zestawieniu gatunek, który nadaje się do przyrządzania w formie espresso. Cena za kilogram tej kawy to około 530 zł.



El Injerto

Gatunek pochodzący z Huehuetenango w Gwatemali. Pierwszym czynnikiem wyróżniającym tę kawę są właściciele plantacji. Od czterech pokoleń są to bowiem osoby z tej samej rodziny, w której wiedzę o uprawie tego gatunku utrzymuje się w tajemnicy. Cały proces produkcyjny odbywa się na rodzinnej farmie. Cena za kilogram to około 400 zł. Za 100 gramów zapłacimy więc w Polsce około 40 zł. Czytaj także:

