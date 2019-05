Ponad 425 mln złotych za obraz Moneta. Padł nowy rekord

Cena wywoławcza obrazu została ustalona na 45 mln dolarów. Aukcja trwała jedynie 8 minut. Jednak już po nieco ponad dwóch minutach wydawało się, że licytacja zakończy się na kwocie 77 mln dolarów. Wtedy jednak przyłączyli się kolejni inwestorzy.

Nowy rekord

Kwota 100,7 mln dolarów to nowy rekord, jeśli chodzi o transakcje obrazów Claude'a Moneta. Poprzednim najdroższym dziełem malarza był obraz „Nymphéas en fleurs” (Kwitnące nenufary), który w 2018 roku sprzedano w Nowym Jorku za 84,6 mln dolarów. Obraz „Meules” od 1986 roku należał do anonimowego kolekcjonera sztuki, który kupił go na aukcji za 2,5 mln dolarów. Wcześniej dzieło sztuki należało do rodziny, która kupiła je bezpośrednio od artysty. Jak zapewnia dotychczasowy właściciel, część z ogromnej kwoty przeznaczona zostanie na cele charytatywne. Jak informuje dom aukcyjny Sotheby's, podczas całej aukcji sprzedano przedmioty za łączną kwotę przekraczającą 350 mln dolarów.

Obraz olejny „Meules” z 1890 roku jest jednym z serii nazwanej „Haystacks”, czyli Stogi Siana. Seria przedstawiała wiejskie życie nieopodal jego domu w Normandii, w którym mieszkał od 1883 roku. Płótno ma wymiary 92 na 72 centymetry.