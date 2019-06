Ile zarobiły partie i na co wydawały pieniądze? Analizujemy sprawozdania finansowe

Według podstawowej definicji partia polityczna to grupa ludzi, która dąży do pozyskania lub utrzymania władzy. Jedno i drugie wymaga w dzisiejszych czasach dużego zaplecza finansowego. Ile zarobiły i na co przeznaczały pieniądze główne partie polityczne w Polsce?