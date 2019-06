5 najbogatszych raperów świata. Na czym dorobili się fortuny?

Amerykańscy raperzy stali się wzorem do naśladowania dla wielu początkujących artystów na całym świecie. Obecnie mogą być wzorem nie tylko dla muzyków, ale także biznesmenów. Forbes przygotował zestawienie pięciu najbogatszych raperów świata. Ich fortuny robią wrażenie. Na uwagę zasługuje także sposób dywersyfikacji majątku.

1. Jay-Z – 1 miliard dolarów

Pierwszy miliarder w świecie raperów. Lista inwestycji, z których żyje obecnie Jay-Z, daleko wykracza poza świat muzyki. Znajdują się na niej takie przedsięwzięcia jak platforma streamingową Tidal, handel nieruchomościami, dzieła sztuki, czy luksusowe marki alkoholi Armand de Brignac i D’Ussé. Ponadto raper zainwestował ponad 220 milionów dolarów w akcje spółek giełdowych. Jest między innymi współudziałowcem w Uberze. Jay-Z prowadzi także firmę Roc Nation, która przy współpracy z eventowym gigantem – Live Nation, zajmuje się reprezentowaniem gwiazd takich jak: Kevin Durant, Todd Gurley, Rihanna, czy J. Cole.



2. Dr. Dre – 800 milionów dolarów

Dr. Dre pięć lat temu stwierdził, że jest miliarderem. Nie zgadza się z nim Forbes, który obliczył jego majątek na 800 mln dolarów. Głównym źródłem dochodu była sprzedaż firmie Apple marki słuchawek Beats by Dr. Dre. Akwizycja firmy przez giganta z Cupertino oznaczała dla rapera i producenta zysk w wysokości 500 milionów dolarów. Raper zarabia również na muzyce. Obecnie zajmuje się głównie jej produkcją.



3. Diddy – 740 milionów dolarów

Diddy lub Puff Daddy, jak tytułował się wcześniej, zbliża się do granicy miliarda dolarów. Swoje środki lokuje w różnych gałęziach gospodarki. Muzyka jest tylko częścią przychodów. Raper inwestuje także w firmę odzieżową Sean John oraz muzyczną siecią kablową Revolt. Głównym źródłem zarobku jest, podobnie jak w przypadku Drake'a, alkohol. Diddy posiada udziały w firmie produkującej wódkę Ciroc.



4. Kanye West – 240 milionów dolarów

Raper, producent muzyczny i projektant modowy. Prywatnie mąż Kim Kardashian. W wywiadzie z Davidem Lettermanem, w programie „My Next Guest Needs No Introduction", Jay-Z uznał Kanye'go Westa za jednego z najlepszych raperów na świecie. Fortuna Westa budowana była nie tylko na sprzedaży płyt, ale również na lukratywnych umowach z takimi firmami odzieżowymi jak Nike czy Adidas.



5. Drake – 150 milionów dolarów

Najmłodszy w zestawieniu Forbesa. 32-letni Kanadyjczyk mimo wieku, może pochwalić się najszybszym wzrostem majątku. W ostatnim roku jego fortuna zwiększyła się aż o 50 proc. Oprócz muzyki raper inwestuje w nieruchomości, a także w producenta whisky Virginia Black. Jeden z najbardziej znanych utworów Drake'a - God's Plan, przekroczył na Youtubie granicę miliarda odsłon.