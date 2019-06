500+ na pierwsze dziecko już od lipca. Jak poprawnie złożyć wniosek?

Od lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+ będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Wcześniej dopłaty na pierwsze dziecko były możliwe wyłącznie, kiedy rodzina nie przekraczała ustalonego progu finansowego. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowe świadczenia trafią do 6,8 mln dzieci. Dzięki usunięciu kryterium finansowego, składanie wniosku będzie uproszczone. „Rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną”. – czytamy na stronie resortu.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie 500+ na pierwsze dziecko można składać osobiście w gminie, w której mieszkamy, za pośrednictwem poczty lub przez internet na specjalnie przygotowanej do tego stronie. Możliwe jest to również na stronach PUE, ZUS oraz za pośrednictwem witryny naszego banku. Nowy, obowiązujący od 1 lipca wniosek, można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kiedy wypłaty na nowych zasadach?

Jak informuje resort rodziny, wypłata świadczenia zależy od daty złożenia wniosku. Ministerstwo podało precyzyjne terminy wypłat:

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.



Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.



Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.



Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.



Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Pobierasz już 500+ na drugie i kolejne dziecko? Złożysz wspólny wniosek

Rodzice, którzy pobierają już świadczenia na drugie i kolejne dzieci, 1 lipca będą mogli złożyć nowy, zbiorczy wniosek, który będzie obejmował świadczenie także na pierwsze dziecko.

„W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br”. – czytamy.

„Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które doskonale funkcjonowało już w programie „Dobry start”, co także znacznie zwiększyło odsetek wniosków składanych poprzez kanały internetowe”. – informuje ministerstwo.

