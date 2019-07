Najdroższy rozwód w historii. Jeff Bezos przekaże żonie fortunę

Najbogatszy człowiek świata bierze rozwód. Jak można się spodziewać, małżonka miliardera nie stanie się przez to biedniejsza. The Guardian informuje, że strony porozumiały się w kwestii podziału majątku. MacKenzie Bezos otrzyma od męża 4 proc. akcji Amazona. Gazeta twierdzi, że biorąc pod uwagę aktualną wartość firmy, będzie to równowartość 38 mld dolarów. To dobra wiadomość dla najbogatszego człowieka świata. Wcześniej sugerowano, że może dojść do podziału jego majątku na pół. Jak wynika z zestawienia Forbesa, Bezos posiada majątek o wartości 137 mld dolarów.

Działalność charytatywna

Co MacKenzie Bezos zrobi z przekazaną fortuną? Jak poinformowała, ma zamiar wykorzystać zastrzyk gotówki do zasilenia swojej fundacji Bystander Revolution. Zajmuje się ona walką z przemocą. Co ciekawe sam Jeff Bezos otwarcie wspiera działalność charytatywną, niedługo już byłej małżonki.

Nowy rekord

Dotychczasowy, najdroższy rozwód miał miejsce w 1999 roku. Jocelyn Wildstein - amerykańska aktorka i celebrytka znana z nadmiernego zmiłowania do operacji plastycznych, zapłaciła swojemu mężowi 2,5 mld dolarów.