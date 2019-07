Ogromne cięcia etatów w Deutsche Bank. Pracę straci nawet 18 tys. osób

Plan restrukturyzacji został przyjęty i przedstawiony w niedzielę po posiedzeniu rady nadzorczej. Jego koszt to 7,4 mld euro, a cały proces został zaplanowany do 2022 roku. Przewidziano, że w tym czasie liczba zatrudnionych pracowników spadnie do około 74 tys.

„Dostawałeś plik dokumentów i już byłeś poza firmą”

Reuters podkreśla, że nie podano dokładnie, jak geograficznie będą przebiegały cięcia etatów, ale spodziewane jest, że główne zmiany dotyczyć będą oddziałów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Już w poniedziałek z posadami pożegnali się managerowie m.in. z Sydney, Hongkongu. W rejonie Azji i Pacyfiku Deutsche Bank zatrudniał około 4700 pracowników. Zespół bankowości inwestycyjnej dla tego obszaru liczył przed zmianami około 300 osób. Spodziewane jest, że zwolnionych zostanie około 10-15 proc. pracowników.

Rozmówca agencji Reutera z Hongkongu, który przed poniedziałkowym zwolnieniem pracował jako trader, relacjonował, że w biurze panował „dość ponury nastrój” , a poszczególni pracownicy byli zapraszani pojedynczo na rozmowy. – Było kilka rund rozmów z działem HR, a następnie dostawałeś plik dokumentów i już byłeś poza firmą – relacjonował.

Bank z problemami

Deutsche Bank, który w przeszłości chciał konkurować z amerykańskimi gigantami na Wall Street, od kilku lat nękany jest problemami. Po licznych skandalach problem stanowią także ogromne kary nałożone w Niemczech przez państwowych regulatorów. Chodzi m.in. o 7,2 mld dolarów w związku z zarzutem wprowadzania inwestorów w błąd w trakcie kryzysu finansowego w 2008 roku, jeśli chodzi o sprzedaż papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

