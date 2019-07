300+ również dla dorosłych. Ministerstwo przygotowało zmiany w programie

„Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów”. – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

O wsparcie może ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Przysługuje ono każdemu dziecku uczącemu się w szkole, które nie ukończyło 20 lat, lub 24, w przypadku dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

300+ także dla dorosłych

Zgodnie ze zmianami, które zaproponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od 1 sierpnia, programem objęte będą także osoby uczęszczające do szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych. Nadal obowiązywać będzie jednak granica wieku. Tak samo, jak w poprzedniej wersji programu, o świadczenia będą mogły ubiegać się osoby, które nie ukończyły 20. roku życia, lub 24. w przypadku niepełnosprawności.