Przeciętne wynagrodzenie wzrosło. Dane jednak rozczarowują

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 5104,46 zł brutto. Dla pracodawcy oznacza to konieczność zapłacenia, wraz z koniecznymi opłatami 6150 zł, przy czym pracownik otrzyma na rękę tylko 3623 zł. Wyliczenia te dotyczą oczywiście wyłącznie zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

Rozczarowanie

Wzrost zarobków o 5,3 proc. to zdaniem analityków duże rozczarowanie. Prognozowali oni bowiem wzrosty o nawet 7,3 proc., czyli nieco mniej, niż wyniósł ten wskaźnik w maju tego roku. Wtedy wzrost sięgnął 7,7 proc.

Jedenastu ankietowanych analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia sięgnie 2,6-2,7 proc. rok do roku, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 2,68 proc. rok do roku w czerwcu br. (wobec wzrostu o 2,7 proc. rok do roku w maju br.). Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w czerwcu br. zwiększyły się o 5,9-7,3 proc. rok do roku, przy średniej na poziomie 6,68 proc. rok do roku (wobec 7,7 proc. wzrostu w maju).

W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9 proc. i wyniosło 5104,46 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2 proc. i wyniosło 6393,8 tys. osób, podano w komunikacie.

Jedenastu ankietowanych analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia sięgnie 2,6-2,7 proc. rok do roku, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 2,68 proc. rok do roku w czerwcu br. (wobec wzrostu o 2,7 proc. rok do roku w maju br.). Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w czerwcu br. zwiększyły się o 5,9-7,3 proc. rok do roku, przy średniej na poziomie 6,68 proc. rok do roku (wobec 7,7 proc. wzrostu w maju).

Czytaj także:

GUS potwierdził wzrost gospodarczy za 2018 rok