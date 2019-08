Inflacja rośnie, a stopy procentowe mogą spadać. Rynek nie wierzy w odporność Polski na kryzys?

2,9 proc. Taki wskaźnik inflacji w lipcu podał oficjalnie Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej GUS informował o poziomie 2,5 proc. Narodowy Bank Polski przekazał, że inflacja bazowa wyniosła 2,2 proc. wobec 1,9 w czerwcu. Wskaźnik banku centralnego nie bierze pod uwagę bardzo niestabilnych i rosnących cen energii i żywności.

„W lipcu inflacja była w Polsce najwyższa od października 2012 r., a inflacja bazowa, wykorzystywana przez ekonomistów do mierzenia fundamentalnych trendów cenowych, była najwyższa od lipca 2012 r. A mimo to rynek finansowy wycenia, że w Polsce dojdzie w najbliższym roku do obniżki stóp procentowych”. – komentuje Ignacy Morawski, dyrektor Spotdata.

Niepasujący element układanki

Co ciekawe, mimo rosnącej inflacji, rynek oczekuje, że w ciągu najbliższych kilku kwartałów Narodowy Bank Polski obniży stopy procentowe. Jest to następstwo globalnego luzowania polityki pieniężnej przez banki centralne. Amerykański FED obniżył stopy procentowe o 0,25 proc., ale naciskany, między innymi przez prezydenta Donalda Trumpa, ma je obniżyć do końca roku o 0,75 punktu procentowego.