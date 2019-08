Średnie wynagrodzenie mocno w górę. Czy Ty też dostałeś podwyżkę?

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w lipcu 2019 roku. Średnia pensja w przedsiębiorstwach, które zatrudniają więcej niż 9 osób (takie badał GUS) wyniosła 5182,43 brutto. Jak podaje urząd to wzrost aż o 7,4 proc. rok do roku. Wzrosło także zatrudnienie. Wynik nie jest już jednak tak imponujący. Z danych GUS wynika, że w porównaniu do lipca 2018 r., pracę znalazło o 2,7 proc. więcej pracowników. Łączna suma zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach to obecnie 6,4 mln osób.

Efekt spowolnienia