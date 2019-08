To spotkanie może zdecydować o losach globalnej gospodarki. Rozmawiać będą „Władcy pieniądza”

Spotkanie „Władców pieniądza”, które odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia w amerykańskim kurorcie narciarskim w Jackson Hole, to wydarzenie, na które czekają w napięciu niemal wszyscy inwestorzy. W Stanie Wyoming spotkają się dyrektorzy banków centralnych USA. Jest to o tyle istotne, że ze względu na podział administracyjny, na co dzień banki nie współpracują ze sobą bardzo blisko. Coroczne sympozjum jest okazją do ustalenia dalszych działań monetarnych, co przy panujących nastrojach na rynkach międzynarodowych, ma obecnie bardzo duże znaczenie.

Inwestorzy czekają w niepokoju

Sympozjum jest wyjątkowo szczegółowo analizowane przez ekonomistów. Każde zdanie wypowiedziane przez dyrektorów banków centralnych rozkładane jest na czynniki pierwsze. W tym roku wyjątkowo uważnie słuchane będą słowa Jeroma Powella, szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej. To one mogą zasugerować, w którym kierunku podąży polityka monetarna USA. Niedawno, to właśnie FED stał się obiektem niesubtelnych uwag prezydenta Donalda Trumpa, który oskarżał Rezerwę o niewystarczające działania w kontekście decyzji chińskich władz względem kursu juana.

Inwestorzy spodziewają się, że na sympozjum padnie potwierdzenie dalszego rozluźnienia polityki monetarnej USA, co miałoby wpływ na globalną gospodarkę. Warto przypomnieć, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostały ostatnio obniżone o 0,25 punktu bazowego. Rynki oraz prezydent Trump oczekuje jednak, że zostaną obniżone łącznie o 0,75 pkt. Powell stoi przed wyzwaniem uspokojenia oczekiwań rynkowych.