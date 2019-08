Polska liderem. Mocne wyniki rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej

Firma JLL przedstawiła wyniki transakcji na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Ich łączna wartość w I półroczu przekroczyła 5,47 mld euro. Polska, z wynikiem 2,72 mld euro zajęło pierwsze miejsce wśród państw regionu. Polski rynek odpowiadał za niemal 50 proc. wszystkich inwestycji w CEE. Na drugim miejscu uplasowały się Czechy, które osiągnęły wynik 1,68 mld euro (30 proc.). Wśród inwestorów przeważa kapitał azjatycki, a w tym głównie ten, pochodzący z Korei Południowej.

– Zakładając bardzo pozytywny scenariusz, na koniec tego roku wartość umów kupna/sprzedaży nieruchomości w regionie może nawet przewyższyć rekordowe 13,23 mld euro zarejestrowane w 2018. Polska ma szansę zbliżyć się do znakomitych ubiegłorocznych wyników, a to za sprawą dużych transakcji zaplanowanych do realizacji w drugiej połowie 2019. W Czechach apetyt inwestycyjny pozostaje silny, chociaż tamtejszy rynek odczuwa skutki ograniczonej podaży obiektów typu prime. Wyniki zanotowane na Węgrzech i w Rumunii mogą się nawet potroić do końca roku, co odzwierciedla mocną kondycję rynku, szczególnie w przypadku Rumunii. – mówi Mike Atwell, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Czechach i Europie Środkowo-Wschodniej, JLL.

Polska liderem regionu

Inwestorzy w pierwszym półroczu 2019 roku zdecydowanie najchętniej stawiali na Polskę. Z wynikiem 2,72 mld euro, Polska zdeklasowała inne państwa regionu. Głównym czynnikiem napędzającym lokalny rynek był ponownie, bardzo dynamicznie rozwijający się rynek biurowy.

– Wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce wyniosła 2,72 mld euro w I półroczu i był to drugi najlepszy wynik w historii naszego rynku. W I połowie 2019 r. zawarto ok. 60 transakcji, a rynek biurowy dominował zarówno pod względem ich wartości, jak i liczby. W podziale na sektory, 1,67 mld euro przypadło na biura, 430 mln euro na nieruchomości handlowe, 374 mln euro na sektor magazynowy, 135 mln euro na hotele, 47 mln euro na sektor mieszkaniowy i 60 mln euro na pozostałe nieruchomości. Pod względem wartości transakcji kapitał azjatycki odpowiadał za ponad jedną trzecią przejęć, koncentrując się na polskich aktywach biurowych i przemysłowych. Stopy kapitalizacji utrzymywały się na stabilnym poziomie we wszystkich klasach aktywów. Spodziewamy się dalszej kompresji do końca roku, z wyłączeniem rynku nieruchomości handlowych. – komentuje Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej.

Biurowa lokomotywa

„W I połowie 2019 r. polski sektor biurowy był najaktywniejszy pod kątem inwestycji, a to w dużej mierze zasługa transakcji, które były już na zaawansowanym etapie w 2018 r. i ostatecznie zostały zamknięte do końca czerwca bieżącego roku”. – czytamy w analizie JLL.

– W I połowie roku zanotowaliśmy całe spektrum transakcji biurowych, zarówno dla obiektów typu core i core+, produktów oportunistycznych oraz tzw. value add. Aktywność ta będzie kontynuowana również w II połowie roku, w której przewidujemy finalizację umów kupna/sprzedaży zarówno w Warszawie, jak i poza nią. Transakcje o łącznej wartości ponad 2 mld euro znajdują się obecnie na różnych etapach zaawansowania. – podsumowuje Robert Sztemberg, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu JLL na Rynkach Kapitałowych.