Na rynku tytoniowym szykuje się miliardowa fuzja

Philip Morris, jeden z dwóch, obok British American Tobacco, najbardziej znanych producentów wyrobów tytoniowych ogłosił plany fuzji. Firmą, z którą chciałby się połączyć, jest Altria, producent legendarnej marki Marlboro, którą część palaczy nadal utożsamia z Philip Morris.

Dekada rozłąki

Jeśli dojdzie do planowanego połączenia, firmy powrócą do sytuacji z 2008 roku. Wtedy to bowiem Altria odłączyła się od tytoniowego giganta. Firma skupiła się na rozwijaniu technologii e-papierosów i stała się właścicielem 35 proc. akcji, debiutującej w ostatnich dniach na polskim rynku, firmy Juul Labs. Amerykański start-up produkuje nowy typ tak zwanych elektronicznych papierosów. Altria pozostała także właścicielem marki Marlboro, która przez lata była znakiem rozpoznawczym i głównym produktem marketingowym Philip Morris. To ten produkt reklamowany był przez popularnego i kultowego już dla popkultury kowboja.

Informacja o planowanym połączeniu mocno odbiła się na rynku. Akcje British American Tobacco, czyli głównego konkurenta koncernu Philip Morris, spadły o ponad 3 proc. Jeśli dojdzie do połączenia powstanie gigant o wartości ponad 208 mld dolarów. PM wyceniany jest bowiem na 120 mld dolarów, a Altria na około 88 mld.

