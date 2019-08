W budżecie na 2020 rok nie ma „trzynastki” dla emerytów. Ich wypłata zależy od wyniku wyborów?

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, w przyjętym projekcie budżetu na 2020 rok nie przewidziano wydatków na „trzynastkę” dla emerytów i rencistów. W tym roku jednorazowe świadczenie w wysokości około 888 zł wypłacono prawie wszystkim uprawnionym.

Brak „trzynastki” w 2020 r.

W projekcie budżetu na 2020 rok nie ma zapisów dotyczących wypłaty świadczeń związanych z tak zwaną „trzynastką”. Oznacza to, że na razie nie przewidziano wydatku w wysokości około 10 mld złotych. Tyle przeznaczono na wypłaty jednorazowego świadczenia w tym roku. Wygląda na to, że zrównoważony budżet, który ma być pierwszym od 30 lat, pozbawionym deficytu, nie obejmuje jednej z obietnic pakietu zwanego „Piątką Kaczyńskiego”. Może być jednak tak, jak odbyło się to w tym roku. W zeszłorocznym budżecie również nie zapisano tego wydatku, a świadczenie zostało wypłacone.

Regulowane ustawowo

Takie wnioski można wysnuć między innymi po słowach premiera Mateusza Morawieckiego. Wypłata świadczenia ma być uwarunkowana wynikami wyborów. W wywiadzie dla Super Expressu premier zaznaczył, że „jeśli” wyborcy zaufają partii rządzącej, ta będzie stawiać na stałą poprawę losu emerytów i rencistów.

„W kolejnej kadencji, jeśli wyborcy nam zaufają, postawimy głównie na stałą poprawę losu emerytów i osób słabszych. Utrzymamy wszystkie nasze programy społeczne prorodzinne i zmniejszające podatki”. – mówił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Super Expressu.

Po wyborach parlamentarnych, jeśli PiS pozostanie przy władzy, można się spodziewać ustawy, która ureguluje wypłatę „trzynastek”.