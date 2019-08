Pierwszy od 30 lat budżet bez deficytu. Wiadomo skąd rząd weźmie na to pieniądze

Ambitny, zbilansowany i realistyczny. Taki, według minister Jadwigi Emilewicz ma być budżet na 2020 rok. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie to pierwszy od 30 lat budżet bez deficytu. Wczoraj udostępniono uzasadnienie do projektu, na podstawie którego, ekonomiści próbowali rozwikłać zagadkę, w jaki sposób rząd ma zamiar tego dokonać. Wydaje się, że udało im się do tego dojść.

Pieniądze z FUS

Obok wpływów jednorazowych, rząd przewiduje, że do budżetu trafi ponad 23 mld złotych, które zostaną przesunięte z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja na FUS została w 2020 roku przewidziana na 26,1 mld złotych. Dla porównania tegoroczna dotacja wyniosła 49,4 mld, czyli niemal dwukrotnie więcej. Przyszłoroczna kwota będzie najniższą, przeznaczoną na ten cel, od 2005 roku.

Ograniczenie dotacji na FUS zostanie osiągnięte dzięki czterem, podstawowym czynnikom:



zniesienie 30-krotności składek ZUS



ozusowanie tak zwanych umów śmieciowych



imigranci rejestrujący się w polskim systemie ubezpieczeń społecznych



opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. przy przechodzeniu z OFE do IKE



Projekt ustawy budżetowej

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. przyjęto: prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 429,5 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 429,5 mld zł, co oznacza, że w 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa, a deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ma ukształtować się na poziomie 0,3 proc. PKB.

W budżecie założono obniżki podatków przyjęte przez rząd, m.in. PIT 0 dla młodych, powszechna obniżka podatku PIT do 17 proc. wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, a także obowiązującą obniżkę podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw z 19 do 9 proc. - najniższej stawki w UE. Budżet obejmuje finansowanie programu Rodzina 500+, specjalnego dodatku dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł miesięcznie wraz z wyższą kwotą zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego.