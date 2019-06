Bitcoin ciągle rośnie. Kryptowaluta jest już warta 13 tys. dol.

Od początku czerwca kurs Bitcoina wzrósł już o 50 proc. Wzrosty zaczęły się po decyzji amerykańskiego banku centralnego, który zdecydował o podniesieniu stóp procentowych. Przełożyło się to na wzrost cen złota, a także krypotowalut. Najstarsza z nich przebiła w tym miesiącu granicę 10 tys. dolarów, a dziś jest warta blisko 13 tys. dol.

Dwucyfrowemu wzrostowi ceny Bitcoina towarzyszy także rekordowa wartość transakcji. W ciągu ostatnich 24 godzin ich łączna wartość wyniosła ponad 33 mld dol.

Nowy rekord?

Analitycy zaczęli zadawać sobie pytania dotyczące kolejnego rekordu. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu kursu, można zakładać, że Bitcoin może przebić swój rekordowy poziom z grudnia 2017 roku, kiedy to za jednego trzeba było zapłacić aż 19 tys. dolarów. Jednym z powodów, które pozwalają wierzyć w nowy rekord, jest ostatnia decyzja FED, która wpłynęła na spadek wartości dolara. Zachęciło to inwestorów do szukania alternatywnych kierunków inwestycji. Widać to chociażby po rosnącym kursie złota, które zyskało na wartości ponad 6 proc.

