Co Polacy sądzą o firmach rodzinnych? Prezentujemy najnowsze dane

Uznanie dla tradycji, jakości, solidności - te cechy firm rodzinnych Polacy uznają za najważniejsze według raportu „Polacy o firmach rodzinnych 2016. Firmy z przyszłością”. To właśnie dzięki tym cechom są w stanie płacić więcej za produkty podobne do tych oferowanych przez ich odpowiedniki o nie-rodzinnym charakterze. Co istotne, jest to tendencja gwałtownie wzrastająca. W roki 2016 oświadczyło tak 43 proc. ankietowanych: o 7 punktów proc. więcej niż rok wcześniej i aż o 30 punktów proc. więcej, niż w roku 2014. Według najnowszych badań, wśród konsumentów w naszym kraju wzrasta też świadomość funkcjonowania i wyjątkowości firm rodzinnych. Coraz więcej ankietowanych odpowiada, że spotkało się z oznaczeniami informującymi o rodzinnym charakterze firmy dostarczającej określony produkt. Wyniki z roku 2016 mówią o 33,8 proc. Polaków, podczas gdy w 2015 było to 21 proc., a w 2014 tylko 9 proc.

Zmienia się także sposób postrzegania firm rodzinnych. Liczba przekonanych o tym, że przedsiębiorstwa rodzinne, to przedsiębiorstwa małe, spadła aż dwukrotnie w stosunku do ostatniego badania. 42,6 proc. badanych twierdzi też, że jedną z cech przypisanych do przedsiębiorstw rodzinnych jest uczciwość. u 43 proc. Polaków zaufanie do formy rośnie wraz ze świadomością, że jest ona prowadzona przez potomków założyciela. W raporcie przygotowanym na zlecenie Fundacji Firmy Rodzinne zajęto się też interesującym zagadnieniem sukcesji, czyli przekazywania rodzinnego biznesu z pokolenia na pokolenie. Okazało się, iż klienci przyzwyczajeni do łączenia produktu z nazwiskiem życzą sobie, aby interesy firmy rodzinnej prowadzili krewni założycieli, kontynuując wytyczony przez nich szlak. Chce tego aż 60 proc. ankietowanych. Tylko 2 proc. z nich uważa z kolei, że po odejściu założyciela, biznes należy sprzedać. Z badania wynika także, że aż 13 proc. Polaków marzy o założeniu własnej firmy rodzinnej.