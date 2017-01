Czas wzrostów i rekordów – DPD Polska podsumowuje rok 2016

Mijający rok był także przełomowy ze względu na nowe rozwiązania i usługi wdrożone przez spółkę, m.in. możliwość płatności kartą za przesyłki pobraniowe, czy rozwój sieci punktów nadania i odbiorów, DPD Pickup. DPD Polska zapowiada dalszy wzrost sprzedaży i aktywne dostosowywanie się do potrzeb rynku.

Numer 1.

DPD Polska jest liderem polskiego rynku kurierskiego z udziałem sięgającym 30%. Firma konsekwentnie realizuje wizję rozwoju biznesowego, która po udanym połączeniu z Siódemką w 2015 r. zapewnia wysokie tempo wzrostu sprzedaży. Strategia DPD Polska przewiduje aktywne dostosowanie się do potrzeb rynku zarówno po stronie odbiorcy jak i nadawcy, w tym wprowadzenie kolejnych rozwiązań w zakresie obsługi klienta oraz zarządzania przesyłkami.

W minionym roku spółka obsłużyła prawie 102,7 mln przesyłek, czyli 8,5% więcej niż rok wcześniej. Średnio w sieci DPD Polska znajdowało się ok. 500 tys. paczek dziennie. W szczycie paczkowym było ich znacznie więcej – rekordowe wolumeny (ok. 770 tys. przesyłek) zanotowano 19 grudnia. Przychody za rok 2016 r. wyniosły 1,38 mld zł, co stanowi 9,1% wzrostu w porównaniu do 2015. Wynik operacyjny grupy kapitałowej DPD Polska wzrósł o 26%.

- Kolejny rok z rzędu rejestrujemy wysoki wzrost sprzedaży. Jest to skutek z jednej strony świetnej koniunktury w e-commerce, ale także odpowiedniej wydajności naszej sieci i wysokiej jakości świadczonych usług – zapewnia Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska.

Innowacyjność

Pod koniec minionego roku DPD Polska jako pierwsza firma kurierska w Polsce umożliwiła odbiorcom płatność kartą za przesyłki pobraniowe. Usługa, której wprowadzenie poprzedził projekt pilotażowy w warszawskich oddziałach firmy, jest sukcesywnie rozszerzana na pozostałe obszary kraju. Wdrożenie powinno zakończyć się w pierwszym półroczu 2017 roku.

- Wprowadzenie tej usługi jest odpowiedzią na oczekiwania konsumentów. Według badań Gemiusa aż 75% osób realizujących zakupy internetowe preferuje płatność przy odbiorze. Jest to wyraźna specyfika rynków w Europie Środkowo-wschodniej. Kurierzy DPD Polska jako pierwsi w naszym kraju zostali wyposażeni w terminale płatnicze. Był to najważniejszy z prokonsumenckich projektów zakończonych w 2016 roku – mówi Rafał Nawłoka.

Innym znaczącym przedsięwzięciem było uruchomienie sieci punktów nadań i odbiorów, DPD Pickup. Jest to część międzynarodowego systemu należącego do DPDgroup, który w całej Europie liczy ponad 28 tys. punktów. Sieć Pickup obejmuje dziś w Polsce prawie 1200 placówek i jest stale rozwijana. Punkty powstają w dogodnych dla nadawców i odbiorców lokalizacjach.

- Sieć Pickup prezentuje zupełnie nowe podejście do obsługi klienta. Można w niej z łatwością nadać lub odebrać przesyłkę. Oferta Pickup zawiera także wiele usług dodatkowych, w tym ubezpieczenie przesyłki, wysyłkę za granicę, czy usługę za pobraniem – wyjaśnia Rafał Nawłoka.

DPD Pickup to także przykład przyjaznej logistyki miejskiej, czyli jednego z czterech postulatów strategii społecznej odpowiedzialności biznesu DPDgroup, realizowanej pod hasłem Driving Change. Dzięki wprowadzeniu nowych możliwości nadania i odbioru poprzez punkty Pickup, działalność kurierska w centrach miast staje się bardziej racjonalna, a mieszkańcy są w mniejszym stopniu obciążeni są skutkami ruchu kołowego.

DPD Polska wprowadziła także na rynek informatyczne rozwiązania optymalizujące proces wysyłki i odbioru paczek. Dzięki DPD Online, która przeznaczona jest dla sklepów internetowych, użytkownik może zoptymalizować firmowe wysyłki i poprawić rentowność swojego przedsiębiorstwa.

Dalszy rozwój

W 2017 r. DPD Polska spodziewa się przynajmniej 10% wzrostu. Według raportu Barometr E-commerce 2016, zrealizowanego przez Sociomatic Labs, polski e – handel będzie rosnąć dalej w tempie dwucyfrowym i do 2020 roku może przekroczyć wartość 60 mld zł. Tym samym należy spodziewać się, że o tym, jak będzie zmieniał się rynek, w dalszym ciągu będą decydować konsumenci, a w ślad za ich preferencjami – uczestnicy rynku e-commerce.

Dla wygody klientów w tym roku DPD zakończy wdrożenie płatności kartą we wszystkich oddziałach kraju oraz będzie dalej rozwijać sieć punktów nadań i odbiorów. Planowane jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań prokonsumenckich. Wkrótce do dyspozycji odbiorców zostanie oddany portal do samodzielnego zarządzania przesyłką, a także wygodna aplikacja on-line ułatwiająca konsumentom dokonywanie zwrotów.