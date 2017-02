Jeśli chcecie wiedzieć, jak wg Longterma będzie kształtowała się sytuacja w sektorze budowlanym i energetycznym w 2017 roku oraz co myśli o inwestowaniu w spółki upadłościowe, które mają szansę na "odrodzenie", koniecznie zobaczcie najnowszy odcinek Pytań do Longterma. Albert "Longterm" Rokicki jest autorem popularnego bloga o inwestowaniu longterm.pl. Zachęcamy do zadawania pytań do Longterma w komentarzach pod filmem.