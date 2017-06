Wieloletni prezes Alior Banku rezygnuje. Następcę Sobieraja poznamy niedługo

„Pan Wojciech Sobieraj będzie pełnił funkcje do momentu powołania zarządu nowej kadencji” – podał Alior Bank w komunikacie przesłanym do mediów. W innym komunikacie bank podał, że komitet ds. nominacji i wynagrodzeń rady nadzorczej Alior Banku pracuje nad wyborem składu zarządu na nową kadencję. „Rada nadzorcza dołoży wszelkich starań, aby powołanie zarządu nowej kadencji miało miejsce do połowy czerwca br. Skład zarządu Alior Banku nowej kadencji zapewni realizację przyjętej strategii banku na lata 2017-2020” – czytamy w drugim komunikacie.

„Rada nadzorcza pragnie wyrazić szczególne podziękowanie dla prezesa Wojciecha Sobieraja za ogromny wkład w stworzenie oraz budowę Alior Banku, poczynając od start-upu do wiodącego banku w Polsce i Europie” – czytamy także. Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.

Kariera Sobieraja

Wojciech Sobieraj pełnił funkcję prezesa Alior Banku od kwietnia 2008 roku. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A., gdzie był odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku BPH S.A. pełnił również funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. oraz BPH Banku Hipotecznego S.A. Od 1994 do 2002 roku był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie, gdzie pełnił funkcję partnera i Wiceprezesa. W BCG zajmował również stanowisko Dyrektora Usług Finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych.

W latach 1991-1994 Wojciech Sobieraj był właścicielem firmy Central European Financial Group w Nowym Jorku zajmującej się analizą rynków kapitałowych Europy Wschodniej. W tym samym okresie zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w Departamencie Finansów i Operacji na New York University. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 1993 podjął naukę w New York University, Stern School of Business i w 1995 r. uzyskał dyplom Master of Business Administration.