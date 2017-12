PNSA podkreśla wartości etyczne w sprzedaży. Po raz IX wybrano najlepszych w sprzedaży w Polsce!

W Gali uczestniczyło ponad 200 gości – w tym przedstawiciele organizacji biznesowych, firm, organizacji sprzedażowych i naukowych.

Polish National Sales Awards jest najbardziej prestiżowym, unikalnym przedsięwzięciem sektora sprzedaży i obsługi klienta w Polsce. Celem PNSA jest promowanie dobrych praktyk i najwyższych standardów etycznych w biznesie, a także nagradzanie najlepszych profesjonalistów w branży. Dzięki unikalnej metodologii Komisja Sędziowska, w skład której wchodzą doświadczeni praktycy sprzedaży, w dwuetapowym procesie oceny wyłania laureatów, którzy wykazali się nie tylko najlepszymi wynikami, ale również umiejętnością pracy zespołowej, kreatywnością i innowacyjnością oraz etyką postępowania.

– Filarem przedsięwzięcia jest przekonanie o tym, że w biznesie kluczową rolę odgrywają wartości: rzetelność, uczciwość, wiarygodność, fachowość – powiedziała Elżbieta Pełka, prezes Polish National Sales Awards. – Wyróżnieni w tej edycji są dowodem na to, że etyka idzie w parze z efektywnością w sprzedaży. Dobrze przeprowadzona sprzedaż gwarantuje wygraną dwóm stronom. Jej podstawą są dobre, konsekwentnie ukształtowane relacje z klientem, które docelowo generują zysk – dodała.

W tym roku statuetki i wyróżnienia przyznano w 15 kategoriach: Dyrektor Sprzedaży, Key Account Manager, Przedstawiciel Handlowy B2B, Trener Sprzedaży, Doradca Klienta w Banku, Manager ds. Obsługi Klienta, Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży, Manager Sprzedaży, Manager Sprzedaży B2B, Telesprzedaż, Zespół Sprzedaży, Dyrektor Sprzedaży w Banku, Innowacyjność w Dziedzinie Sprzedaży, Przedstawiciel Handlowy, Manager Zespołu Sprzedaży w Banku.

IX edycja konkursu PNSA to łącznie 13 laureatów i 22 wyróżnionych. Wyłoniono też najlepszego z najlepszych – przyznano tytuł Supersprzedawcy oraz dwa wyróżnienia w tej kategorii. Tytuł Supersprzedawcy w IX edycji PNSA otrzymała Natalia Spólnik z firmy Orange Polska S.A. Wyróżnienia przyznano dwóm osobom: Michałowi Grabskiemu – PKO BP i Żanecie Łuckiej-Tomczyk - Orange. Tytuł Supersprzedawcy Kapituła Sędziowska PNSA przyznaje na podstawie oceny osiągnięć kandydata oraz punktów uzyskanych w drugim etapie konkursu, czyli osobistych prezentacji finalistów. Kandydaci do tytułu Supersprzedawcy są nominowani przez członków Kapituły Sędziowskiej, którzy osobiście nadzorują proces prac poszczególnych komisji sędziowskich i uczestniczą w przesłuchaniach. – Chciałabym podziękować moim przełożonym za to, że zmotywowali mnie do udziału w Konkursie. Tytuł Supersprzedawcy jest dla mnie dużym zaskoczeniem i wyróżnieniem, a także motywacją do dalszej pracy – powiedziała Natalia Spólnik z Orange Polska S.A., laureatka w kategorii Supersprzedawca.

Gala Finałowa IX edycji Konkursu Polish National Sales Awards

Została również przyznana druga w historii PNSA, nagroda specjalna prezesa PNSA, za całokształt osiągnięć w sprzedaży i biznesie. Nagrodę otrzymał Józef Wancer, Przewodniczący Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas S.A. Laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas Gali prezesom oraz wiceprezesom firm, których kandydaci znaleźli się w finale konkursu PNSA, wręczono Certyfikaty Etycznego Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klienta.

Konkurs co roku wzbudza zainteresowanie organizacji biznesowych i mediów opiniotwórczych oraz branżowych. W tym roku, przy okazji IX edycji Gali, PNSA rozpoczęła współpracę z takimi mediami, jak: Poradnik Handlowca, My Company Polska, Manager Magazine, Wprost, Do Rzeczy, przedsiębiorcy@eu, Polish Market, BusinessWoman&Life, BiznesTuba, Szef Sprzedaży, ThinkTank – Zainteresowanie branży, jakim co roku cieszy się konkurs PNSA, jest dla nas powodem do satysfakcji i potwierdzeniem, że kwestie etyczne w sprzedaży stają się filarem rozwoju przedsiębiorstw i absolutnym priorytetem dla wielu organizacji. To bardzo pozytywny proces – powiedziała Elżbieta Pełka. – Każda kolejna edycja wnosi realny wkład w rozwój etosu sprzedawcy. Już teraz przygotowujemy się do X, jubileuszowej edycji, na którą serdecznie zapraszam – dodała.

Lista laureatów i wyróżnionych:

Nagrody Specjalne:

Nagroda Specjalna prezesa PNSA za całokształt osiągnięć w sprzedaży i biznesie:

Józef Wancer, Przewodniczący Rady Nadzorczej BGŻ PNB Paribas S.A.

1. Kategoria: Dyrektor Sprzedaży

Roman Kornik / Orange Polska S.A – Laureat

Mariusz Chojnacki / Orange Polska S.A – Wyróżnienie

2. Kategoria: Key Account Manager

Piotr Żmudowski / Orange Polska S.A – Laureat

Jacek Kołtuniak / Hitachi Capital Polska sp. z o.o. – Wyróżnienie

Artur Bajon / Orange Polska S.A – Wyróżnienie

3. Kategoria: Przedstawiciel Handlowy B2B

Ewa Górecka / Orange Polska S.A. – Wyróżnienie

Bartłomiej Tracewski / Orange Polska S.A – Wyróżnienie

4. Kategoria: Trener Sprzedaży

Małgorzata Wieczorek / Kompania Piwowarska S.A. – Laureat

Michał Śmigielski - Ludwa / Home Broker – Wyróżnienie

5. Katergoria: Doradca Klienta w Banku

Michał Grabski /PKO BP S.A. – Laureat

Jarosław Lesiński / PKO BP S.A. – Wyróżnienie

6. Kategoria: Manager ds. Obsługi Klienta

Paweł Sokal / Link 4 TU S.A. – Laureat

Katarzyna Jaczeni / Orange Polska S.A – Wyróżnienie

7. Kategoria: Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży

Mariusz Gargol / Totalizator Sportowy S.A. – Laureat

Marzena Darocha / Totalizator Sportowy S.A. – Wyróżnienie

Jolanta Mazerant / Totalizator Sportowy S.A. – Wyróżnienie

8. Kategoria: Manager Sprzedaży

Aleksandra Arndt / Orange Polska S.A. – Laureat

Przemysław Sojka / Orange Polska S.A. – Wyróżnienie

Bartosz Tołwiński / Open Finance S.A. – Wyróżnienie

9. Kategoria: Menedżer Sprzedaży B2B

Witold Gereszko / Orange Polska S.A. – Wyróżnienie

10. Kategoria: Telesprzedaż

Natalia Spólnik / Orange Polska S.A – Laureat

11. Kategoria: Zespół Sprzedaży

Jerzy Wojtowicz / Orange Polska S.A. – Laureat

Łukasz Wojtas / Kompania Piwowarska S.A. – Wyróżnienie

Kamila Radziwanowska /Orange Polska S.A. – Wyróżnienie

12. Kategoria: Dyrektor Sprzedaży w Banku

Arkadiusz Zaremba / Idea Bank S.A. – Laureat

Leszek Dąbrowicz / Alior Bank S.A. – Wyróżnienie

13. Kategoria: Innowacyjność w Dziedzinie Sprzedaży

Żaneta Łucka – Tomczyk / Orange Polska S.A. – Laureat

Krzysztof Kosiński / Link 4 TU S.A. – Wyróżnienie

Arkadiusz Zaremba / Idea Bank S.A. – Wyróżnienie

14. Kategoria: Przedstawiciel Handlowy

Adam Pogorzelczyk / Kompania Piwowarska S.A. – Laureat

Katarzyna Kniat / Open Finance S.A. – Wyróżnienie

Mariola Sobucka / Orange Polska S.A. – Wyróżnienie

15. Kategoria: Manager Zespołu Sprzedaży w Banku

Dariusz Komur / PKO BP S.A – Laureat

Jarosławowi Sułkowski / PKO BP S.A – Wyróżnienie

Kategoria: Supersprzedawca Roku

Natalia Spólnik / Orange Polska S.A. – Laureat

Michał Grabski / PKO BP S.A. – Wyróżnienie

Żaneta Łucka - Tomczyk / Orange Polska S.A – Wyróżnienie