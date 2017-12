Albert "Longterm" Rokicki, #76 PYTANIA DO LONGTERMA

W najnowszym odcinku Pytań do Longterma: - co Albert zrobi, gdy uzna, że jest bessa na CD Projekt? - czy profil działalności GetBack SA nie niesie zagrożenia pozyskiwania kapitału przez emisję akcji? - o sile amerykańskiej giełdy, - jaka metoda zarządzania gotówką jest warta polecenia komuś, kto co miesiąc przeznacza 10 proc. pensji na inwestycje giełdowe? - o spółce Fortuna, - o Polskim Banku Komórek Macierzystych, - czy warto inwestować w dwie spółki, z których jedna jest właścicielem drugiej? Albert "Longterm" Rokicki jest autorem popularnego bloga o inwestowaniu longterm.pl. Zachęcamy do zadawania pytań do Longterma w komentarzach pod filmem.