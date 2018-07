Włosi kupują polskie Fibaro. Za 250 mln zł

Fibaro jest jednym z producentów na rynku smart home – produkty poznańskiej firmy dostępne są na ponad 100 rynkach na całym świecie. System oferowany przez Fibar Group był pierwszym działającym w pełni bezprzewodowo, co zapewniło polskiemu rozwiązaniu rozgłos na całym świecie. W spółkę zainwestował Sebastian Kulczyk.

Nice to międzynarodowa grupa z siedzibą we Włoszech zajmująca się automatyką domową oraz rozwiązaniami z dziedziny bezpieczeństwa dla domu. Firma oferuje szeroki wybór produktów z dziedziny zintegrowanej automatyki do bram, bram garażowych, rolet przeciwsłonecznych, systemów parkingowych i bezprzewodowych systemów alarmowych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Nice sprzedaje swoje produkty w ponad 100 krajach przez 30 oddziałów i dziesiątki dystrybutorów. Produkty firmy powstają w 12 fabrykach. – Transakcja, do której doszło wczoraj w Warszawie to olbrzymia szansa na dalszy rozwój naszego systemu smart home oraz pozostałych rozwiązań IoT, nad którymi pracują działy R&D w Poznaniu i Zielonej Górze – powiedział po podpisaniu umowy Maciej Fiedler, CEO Fibar Group S.A. – Zdecydowaliśmy się na ofertę Nice, ponieważ poszukiwaliśmy inwestora, który nie tylko pozwoli marce FIBARO dalej rozwijać się w zaplanowanym przez nas kierunku, ale również zapewni nam środki na dalsze badania i sam skorzysta z naszego zaawansowanego technologicznie know-how. Wzbogaci to również portfolio produktów obu firm – dodał Fiedler.

Pozyskanie inwestora strategicznego w postaci Nice, pozwoli Fibaro na zaoferowanie jeszcze bardziej spójnego systemu smart home klientom. Dotychczas system współpracował z automatyką do bram garażowych, rolet itp. Dzięki połączeniu sił z włoskim producentem klienci docelowo otrzymają bardziej zintegrowane rozwiązania pozwalające na jeszcze łatwiejszą i wygodniejszą obsługę inteligentnego domu.

Przykładowo poprzez integrację produktów Nice i Fibaro w przyszłości będzie można nadawać zdalny, automatyczny dostęp do garażu wybranym autom lokalizowanym przez GPS bądź po numerach rejestracyjnych. Odpowiada to również potrzebom rynkowym – klienci poszukują obecnie jak najbardziej kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań z dziedziny automatyki domowej.