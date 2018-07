Co to jest ICO i jak kryptowaluty zmieniają świat?

Co to jest ICO i jak kryptowaluty zmieniają świat?

Co to jest ICO, jak je analizować i na co zwracać uwagę? Łukasz Paszkiewicz, współtwórca CryptoCurrency World Expo wie wszystko na ten temat i odkrywa tajemnice przed Agnieszką Zarębą.