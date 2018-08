Nadchodzi wyjątkowe wydarzenie dla firm rodzinnych. Już w październiku Kongres Pokoleń

Fundacja Firmy Rodzinne zaprasza na wyjątkowe wydarzenie – Międzynarodowy Kongres Pokoleń, czyli pierwsze w Polsce spotkanie dla przedsiębiorców rodzinnych, na które można wejść tylko z osobą towarzyszącą – jako przedstawiciele przynajmniej dwóch pokoleń jednej rodziny Kongres Pokoleń.

„Chcemy doświadczyć jak razem żyć i współpracować łącząc dwa pokolenia i dwie wizje w jedną silną i spójną firmę. Tak, aby pokolenia w niej nie tylko koegzystowały, ale wspólnie tworzyły wartość, ucząc się od siebie nawzajem” – deklarują organizatorzy. „Co łączy ludzi, a co dzieli i czy tylko pokolenia?, O prawdziwych historiach rodzinnych przedsiębiorców, którzy nie jedno przeszli i nie tylko..., Dialog – czy to klucz do współpracy między pokoleniami?” – to tylko niektóre zagadnienia, jakie zostaną poruszone w trakcie Kongresu Pokoleń.

Podczas kongresu wystąpią uznani liderzy firm rodzinnych – Adam Rozwadowski (Enel-Med), Jacek Ochnik (Ochnik Development), Jan i Mateusz Kolańscy (Colian), Sylwia Mokrysz (Mokate), Stanisław Tępiński, Anna Tępińska-Marcinek (Ceramika Paradyż) i wielu innych. Przewidziano też wystąpienia cenionych ekspertów spoza biznesu, np. mentora silnych marek Pawła Tkaczyka czy prof. Jana Klimka (SGH).

Główna część kongresu będzie prowadzona w blokach tematycznych, osobno dla starszego i młodszego pokolenia, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać dialog między pokoleniami. Przewidziano liczne atrakcje i niespodzianki dla gości.

Szczegóły i zapisy na Kongres Pokoleń: https://kongrespokolen.pl.

4 października 2018 r., hotel Narvil w Serocku pod Warszawą.