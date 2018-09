Xiaomi adoptowało nosacza sundajskiego. To odpowiedź na memy?

Pokazanie dystansu do siebie to jeden z najlepiej ocenianych chwytów marketingowych. Do takiego wniosku musieli dojść spece od marketingu w firmie Xiaomi, co zaowocowało adoptowaniem prawdziwego nosacza sundajskiego.

„Nosacze Sundajskie »oficjalnie« w Xiaomi! Czekamy na najlepsze memy” – poinformowały w krótkim wpisie na Facebooku osoby dbające o profil społecznościowy firmy. Pod spodem szybko zaroiło się od memów z charakterystyczną małpką, odwołujących się do telefonów Xiaomi. W rozmowie z portalem Noizz.pl jeden z pomysłodawców tego ruchu wyjaśniał motywację firmy. – Xiaomi Polska od dawna używa w swoich kampaniach memów, dlatego Nosacz wydawał nam się naturalnym wyborem – usłyszeli dziennikarze. – Cała akcja była spontanicznym pomysłem i jesteśmy zdziwieni tym, jak szybko zyskuje na popularności. Do zdjęcia dodaliśmy też link, który namawia do wspierania innych zagrożonych gatunków. Łączymy w ten sposób fajną akcję z ideą pomocy zwierzakom – dodano. Xiaomi Xiaomi to chińska spółka tworząca smartfony oraz aplikacje, istniejąca od 2010 roku. Produkuje też inteligentne opaski, tablety, kamerki sportowe, telewizory, przystawki smart TV dla telewizorów, powerbanki, słuchawki, inteligentne buty, odzież, routery, głośniki przenośne, czajniki, pojazdy segway, hulajnogi, smartwatche, żarówki, akcesoria do telefonów i oczyszczacze powietrza. Swoje sklepy w Polsce otworzyła zlokalizowała do tej pory w Warszawie i Krakowie. Czytaj także:

