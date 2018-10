Na widok tych reklam „skiśniesz” ze śmiechu. To naprawdę „zakręcona” kampania

Z błędu wyprowadziła nas kampania firmy Krakus, która w swoich reklamach od nowa uczy nas słowa kreatywność. Nawiązania do filmów, ogórkowe zwierzątka, do tego zabawne podpisy pod niemal każdym wpisem w mediach społecznościowych i gry słowne związane z kiszeniem – to wszystko znajdziemy na oficjalnym profilu firmy. Graficy i osoby prowadzące konta społecznościowe tego produktu zasługują na uznanie. Zresztą, sami zobaczcie – dowody zebraliśmy w naszej galerii.

