Polskie piwa za granicą będą oznaczane logiem „Proudly made in Poland”

Jak podkreślano podczas konferencji, polskie piwa są dziś sprzedawane w ponad 80 krajach. Jako że są to produkty bardzo dobrej jakości, warto przypominać, że pochodzą one z jednego kraju. Ma to być promocja zarazem naszych piw, jak i Polski. Aby ujednolicić ową promocję, stworzono nowe logo „Proudly made in Poland”, którym oznaczane będą butelki z pochodzącym z naszego kraju piwem.

Wojciech Fedko z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podkreślał, że wspólny projekt producentów piwa przyczyni się do budowy marki „made in Poland”, dlatego będzie wspierany przez PAIH. Zwracał uwagę, że barierą dla polskich przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej są koszty, zwłaszcza na promocję. Zapewniał, że logo „Proudly made in Poland” może być dla wielu kategorii produktów tylko wartością dodaną.

