Empik zablokował sprzedaż książki Jacka Międlara. „Do czasu wyjaśnienia sytuacji”

Były ksiądz Jacek Międlar nie jest postacią anonimową. W mediach wielokrotnie pojawiały się doniesienia na temat jego antysemickich komentarzy i nacjonalistycznych haseł. W związku z tym wielu klientów sieci Empik było w szoku, kiedy w ofercie sklepu znaleźli egzemplarze książki Międlara w przedsprzedaży.

– Wobec licznych zgłoszeń naszych klientów, co do faktu, że książka ta szerzy mowę nienawiści, a tym samym łamie polskie prawo, zdecydowaliśmy się na zablokowanie jej dostępności do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji – przekazała dziennikarzom Money.pl rzeczniczka prasowa sklepu Monika Marianowicz.

– Książka Jacka Międlara pojawiła się w ofercie empik.com oraz innych sklepów internetowych na identycznych zasadach, jak wszystkie pozycje zapowiadane przez polskich wydawców. Nie identyfikujemy się i nie utożsamiamy z prezentowanymi w tytułach opiniami, poglądami, punktami widzenia. Przedstawiają one zdanie autorów, a nie Empiku – wyjaśniała dalej.

Czytaj także:

„Młot na lewactwo”, „Precz z faszyzmem”. Interwencja policji podczas promocji książki Jacka Międlara