First Data Polska: oto bankowy klient przyszłości

– Na naszych oczach rodzą się bankowi klienci przyszłości. Ich potrzeby, sposób myślenia oraz podejmowane decyzje to klucz do strategicznego planowania technologii przyszłości. Dlatego podczas kolejnego Laboratorium Przyszłości First Data wspólnie wypracowaliśmy wiele możliwych odpowiedzi i scenariuszy tego, jak społecznie, demograficznie i technologicznie ewoluuje nasze społeczeństwo – mówi Jolanta Rycerz, członek zarządu First Data Polska. – Cieszymy się, że nas goście tak chętnie dzielą swoimi biznesowymi doświadczeniami, przemyśleniami i kreatywnością. Trzecia edycja Laboratorium potwierdziła, że wspólnie mówimy językiem przyszłości.

Co powinniśmy wiedzieć…

Laboratorium Przyszłości 2018 rozpoczęło się od wystąpień psychologa i konsultanta biznesu Wojciecha Herry: Przyszłość zaczyna się już dziś – jaki będzie klient przyszłości? oraz doradcy strategicznego Grega Albrechta: Future-proof: dlaczego warto myśleć o kliencie przyszłości i jak się na niego strategicznie przygotować? Prelegenci nakreślili obraz nadchodzących zmian czekających rynki i konsumentów na tle technologicznej rzeczywistości.

Wojciech Herra zwrócił uwagę, że dzięki technologiom klient będzie miał w przyszłości więcej wolnego czasu, z którego będzie chciał aktywnie korzystać. I nie będzie to tylko młode pokolenie, ale także generacja S – jak silver. Greg Albrecht wskazał najczęściej popełniane przez menedżerów błędy, które utrudniają im koncentrację na strategicznym myśleniu o przyszłości.

…zanim poznamy klienta przyszłości?

Głównym punktem programu były strategiczne warsztaty przeprowadzone przez firmę 4CF Strategic Foresight: Konsument Przyszłości: strategia w czasie rewolucji. Uczestnicy pracowali w grupach moderowanych przez facylitatorów 4CF i tworzyli profil klienta przyszłości, łącząc prognozowane zjawiska społeczne wynikające z przeobrażeń technologicznych w zestaw cech i upodobań konsumenta – potrzeby, marzenia, używane produkty i technologie.

W efekcie powstały trzy typy klientów podzielone wedle upodobań, sposobu spędzania czasu czy doświadczenia cyfrowego. Przyszli „młodzi” i „dojrzali” będą inwestować w hobby i podróże. W przypadku „seniorów” wciąż najważniejsze pozostaną podstawowe potrzeby. Podobnie jak w poprzednich edycjach szczegółowym podsumowaniem warsztatów będzie raport Laboratorium Przyszłości.

Wojciech Małaszewicz, dyrektor rozwoju produktów bankowych w First Data Polska, podkreślał, że niezależnie od tego, kim będzie klient przyszłości, trzeba do niego mówić językiem przyszłości, do którego firmy będą musiały się dostosować. Aby dalej sprzedawać swoje produkty i usługi, nauczą posługiwać się komunikacją przyszłości, komunikacją podświadomości, sięgającą głębiej w sferę emocji.

Bank i sklep jutra?

Własne innowacyjne projekty Banku Przyszłości i Sklepu Przyszłości, uwzględniające zachodzące zmiany w podejściu klientów do zakupów i finansów, zaprezentowali specjalnie zaproszeni goście z ING Banku Śląskiego i Żabki Polska. Rafał Zych, Dyrektor Innovation LAB w ING Banku Śląskim opowiedział o imoje.pl – pierwszym bankowym serwisie płatności online uruchomionym przez ING Bank Śląski przy udziale First Data Polska w zakresie obsługi transakcji kartą.

Przemysław Tomaszewski, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Usług w Żabka Polska zapowiedział, że Nowa Żabka – sklep jutra – pojawi się w 2019 roku wraz z wieloma nowymi usługami płatniczymi.

Najciekawsze informacje z wydarzenia można odnaleźć pod oficjalnym hasztagiem #FDLab w serwisach społecznościowych – Twitter oraz LinkedIn.

Więcej na https://fdlab.pl | #FDLAB | https://www.linkedin.com/company/first-data-polska-s.a./