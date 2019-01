McDonald’s testuje w Polsce papierowe słomki

Zgodnie z ogłoszoną przez McDonald’s rok temu strategią Scale for Good do roku 2025 wszystkie odpady opakowaniowe z sal jadalnych będą trafiać do recyklingu, a ponadto materiał, z którego opakowania są wykonane, będzie pochodził ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych bądź z odzysku. Prowadzone testy pozwolą znaleźć najlepsze rozwiązanie do zastosowania w skali globalnej.

Test potrwa od 7 do 27 stycznia 2019 roku w restauracjach McDonald’s: Warszawa, ul. Świętokrzyska 3; Katowice, ul. Stawowa 5; Poznań, ul. Grunwaldzka 104 c; Gdańsk, ul. Bażyńskiego 2; Wrocław, Rynek 30; Mrągowo. Goście będą mogli wybrać standardową słomkę z plastiku, słomkę z papieru lub całkowicie zrezygnować ze słomki.

– Słomki ze względu na swój mały rozmiar są trudne do wychwycenia przez systemy segregacji odpadów i dlatego nie są poddawane segregacji i recyklingowi w takim stopniu, jak inne odpady plastikowe. W minionym roku dużo mówiło się o tej kwestii. To jednak tylko jeden z aspektów szerszego tematu opakowań jednorazowych, na którym się skupiamy w ramach strategii Scale For Good. – mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

W 2018 roku sieć wspólnie ze Starbucks oraz grupą inwestycyjną Closed Loop Partners rozpoczęła program „NextGen Cup Challenge” – inicjatywę skierowaną do innowatorów służącą opracowaniu nowego typu kubka jednorazowego, który w całości będzie nadawał się do recyklingu. Wyniki zostaną ogłoszone w lutym 2019 roku. Siedmiu zwycięzców otrzyma dotacje na wdrożenie, w wysokości nawet do 1 miliona dolarów.