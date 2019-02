Linie Emirates zamawiają 40 samolotów A330-900 i 30 A350-900

Piątek, 15 lutego 2019 r. - Warszawa, Polska – Linie Emirates i firma Airbus podpisały list intencyjny w sprawie dostawy 40 samolotów A330-900 i 30 A350-900. Wartość umowy wynosi 21,4 mld dolarów według cen katalogowych.

Dostawy samolotów najnowszej generacji Airbus A330neo i A350 rozpoczną się odpowiednio w 2021 i 2024 roku.

Oprócz tego Airbus i Emirates zawarły porozumienie w sprawie pozostałych dostaw samolotów A380. Przewoźnik otrzyma 14 A380 w okresie od 2019 do końca 2021 roku. W związku z tym łączna liczba A380 zamówionych przez linie wyniesie 123 maszyny.

Umowę na dostawy samolotów A380 skomentował Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates: –Po wielomiesięcznych dyskusjach doszliśmy do porozumienia z firmą Airbus i Rolls-Royce.

– Linie Emirates były gorącym zwolennikiem Airbusa A380 od momentu jego powstania. Chociaż jesteśmy zawiedzeni, że musieliśmy wycofać nasze zamówienie i jest nam przykro, że program nie może być kontynuowany, musimy pogodzić się z rzeczywistością. Dla nas A380 to wspaniały samolot uwielbiany przez naszych pasażerów i załogę. To wyróżnik linii Emirates. Pokazaliśmy, że pasażerowie mogą podróżować lepiej na pokładzie A380, wyznaczając standardy w postaci produktów niespotykanych w innych samolotach, takich jak nasze prysznice Shower Spa czy salon pokładowy. A380 pozostanie filarem naszej floty aż do lat 30., a linie Emirates jak zawsze będą inwestować w ofertę pokładową, dzięki czemu nasi pasażerowie mogą być pewni, że jakość podróży samolotem A380 Emirates pozostanie na najwyższym poziomie.

Szejk Al Maktoum skomentował także zakup samolotów A330neo i A350: – Nasza strategia polegająca na utrzymaniu młodej, nowoczesnej i wydajnej floty szerokokadłubowych samolotów nie ulega zmianie. Zamówione przez nas 40 samolotów A330neo i 30 A350 uzupełni flotę Emirates, wesprze rozwój siatki połączeń i zapewni nam większe możliwości, jeśli chodzi o zaspokajanie bieżącego i sezonowego zapotrzebowania. Zarówno A330neo i A350 zajmuje ważne miejsce w naszych planach rozbudowy floty i siatki połączeń.

Samoloty A330neo pojawią się na regionalnych trasach Emirates i ułatwią liniom obsługę mniejszych lotnisk, a tym samym otwieranie nowych połączeń i zwiększanie dostępności siatki połączeń. A350 uzupełni flotę wykorzystywaną na trasach długodystansowych, zwiększając elastyczność Emirates w zakresie oferowania przy lotach z Dubaju trwających 8-12 godzin.