Kupujesz w TK Maxxie? Możesz się zdziwić, skąd bierze ubrania

Większość ubrań sprzedawanych w tej sieci wcale nie pochodzi ze starszych kolekcji, ale z bieżących, a firma, podobnie jak jej konkurenci, kupuje je bezpośrednio u producentów, a nawet fabryk odzieży.

Sklepy TK Maxx należą do amerykańskiego giganta TJX Company (w USA funkcjonują pod nazwą TJX Maxx) i działają w modelu „off-price”, czyli sprzedają produkty znanych marek i projektantów w cenach do 60 proc. niższych od cen regularnych. Jak to możliwe?

– Kupiec z TK Maxxa przyjeżdża do firmy, która ma własną, raczej droższą markę i wybiera interesujące go modele. Dla sprzedawcy to bardzo korzystne, bo zamiast utylizować nadwyżkę, sprzedaje ją. Wprawdzie za śmieszne pieniądze, ale w końcu sieć bierze na siebie ryzyko – mówi były kupiec polskiej marki premium, który prowadził negocjacje z TK Maxxem.

To jeden ze sposobów zdobywania towaru. Jest ich dużo więcej. Kupcy TJ i TK Maxxa wchodzą do gry, gdy np. jakiś dom towarowy anuluje zamówienie na towar z bieżącej kolekcji konkretnego producenta/marki. Albo sami producenci czy fabryki odzieży tworzą kolekcje oparte na bieżących trendach, które nie znalazły nabywców. W ciągu ostatniej dekady producenci zaczęli wręcz wytwarzać towary według specyfikacji sieci "off price", licząc na to, że kupcy TJ lub TK Maxxa je kupią.Część towarów firma produkuje w ramach marek własnych. Z kolei takie marki jak Ralph Lauren czy Calvin Klein – zdaniem amerykańskiej prasy mają podpisane umowy z siecią, dzięki czemu mogą dodatkowo sprzedawać ogromne ilości ubrań.