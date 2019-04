Coraz droższe Święta Wielkanocne. Wydajemy na nie już ponad 550 zł

Świętujemy głównie w domu

„Tegoroczne Święta Wielkanocne zwykle będziemy spędzać w domu. Taką decyzję podjęło ok. 77% badanych respondentów. 40% – chce przy okazji Świąt Wielkanocnych odwiedzić rodzinę, najbliższych, przyjaciół. Zdecydowanie mniej – bo tylko 2% – wyjedzie na wakacje” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Karolina Łuczak, kierownik biura prasowego i komunikacji wewnętrznej w Provident Polska.

Zajączek idzie w ślady św. Mikołaja

Ze Świętami Wielkanocnymi wiążą się oczywiście wielkanocne zwyczaje. Tym, który kultywujemy najczęściej, jest chodzenie do kościoła ze święconką. W tym roku zamierza to zrobić 91% badanych. Znacznie mniejszy odsetek osób (57%) będzie przygotowywać pisanki. 4 na 10 respondentów zostanie z kolei zajączkami wielkanocnymi i obdaruje bliskich prezentami – jest to zwyczaj, który cieszy się w Polsce coraz większą popularnością.

Jak Wielkanoc, to z jajami

Jeśli chodzi o wielkanocne jedzenie, królują jaja. Na świątecznym stole nie może ich zabraknąć zdaniem 92% badanych. „Rywalizację” żurku z barszczem białym wygrywa ten pierwszy – będzie gościł na naszych stołach częściej (60% do 41%). Co do wielkanocnych ciast, prym wiodą makowiec (44%) i mazurek (42%). Poza tym w domach 18% z nas będzie można zjeść paschę.