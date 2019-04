Ze sklepu morele.net wyciekły dane 2,5 mln użytkowników. Sprawdź, czy jesteś na liście

W ostatnich dniach informowaliśmy o kolejnym, dużym włamaniu do bazy danych sklepu internetowego morele.net, już dziś można sprawdzić, czy padliśmy ofiarą ataku hakerskiego i czy nasze dane znalazły się w internecie.

Czy moje dane wyciekły?

Jak sprawdzić, czy również padliśmy ofiarą ataku? Można to zrobić przy pomocy strony haveibeenpwned.com, na której po wpisaniu naszego adresu email, pojawia się (lub jeśli mamy szczęście, to nie pojawia) lista wszystkich ataków hakerskich, w wyniku których wykradziono nasze dane. Osoby, które są wrażliwe na punkcie ochrony swojej prywatności, nie powinny tego robić, wyniki mogą przerażać.

Kolejny atak

Jest to już kolejny atak na sklep morele.net. Do poprzedniego doszło w ubiegłym roku. Teraz do sieci trafiła skradziona baza danych zawierająca poufne informacje. Można w niej znaleźć imiona i nazwiska, adresy e-mail, hasła oraz numery telefonów klientów sklepu. Podczas poprzedniego ataku, morele.net ostrzegało, że hakerzy mogli przejąć także takie informacje jak dane z dowodów osobistych, w tym także numery PESEL.

Co zrobić, jeśli jesteś na liście?

Jeśli twój adres mailowy znalazł się na wyświetlonej liście, niezwłocznie zmień hasło. Dobrym pomysłem jest także zastosowanie, popularnej już opcji autoryzacji dwuetapowej. W większości przypadków powinno to pomóc. Jeśli twoja poczta posiada dobry filtr antyspamowy, jest szansa, że nigdy nie poczujesz, że twój adres został wykradziony.

