CCC z ogromną stratą w I kwartale. Władze spółki uspokajają

Spółka obuwnicza CCC podała wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła 150,9 mln zł wobec 116,7 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej. Wyniki te negatywnie wpłynęły na kurs spółki na giełdzie. Obecnie akcje CCC tracą ponad 10 proc. w stosunku do piątkowego kursu zamknięcia. Informacja spowodowała poranną falę wyprzedaży akcji.

Powodem wyprzedaże

Władze spółki uspokajają jednak inwestorów i klientów. Zdaniem prezesa spółki, jest to wynik okresu wyprzedażowego. Spółka zanotowała również dużą stratę w analogicznym okresie zeszłego roku, a mimo to rok zamknęła ze skonsolidowanym zyskiem na poziomie niemal 60 mln zł.

„Oceniając wyniki finansowe pierwszego kwartału, trzeba mieć na uwadze, że w dużej mierze jest to sezon wyprzedażowy, którego wyniki nie są istotne dla obrazu całego roku. Kluczowym wydarzeniem pierwszego kwartału było zamknięcie transakcji sprzedaży CCC Germany, co oznacza wyeliminowanie nierentownej części biznesu, oraz podjęcie współpracy z HR Group, której staliśmy się akcjonariuszem” – powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż wzrasta

Sprzedaż Grupy CCC wyniosła w I kwartale 2019 roku 1038,6 mln zł wobec 658,7 mln zł rok wcześniej. Duży wpływ miało zwiększenie obecności na rynku e-commerce.

„Sprzedaż Grupy CCC wyniosła w pierwszym kwartale 2019 roku 1039 mln zł, co oznacza wzrost o 58 proc. licząc rok do roku. Sprzedaż w sklepach porównywalnych w Grupie CCC wyniosła 10 proc. (14 proc. w Polsce). Duże znaczenie miało w tym przypadku rozszerzenie oferty produktowej w sieci sklepów CCC, w tym rozpoczęcie sprzedaży obuwia DeeZee oraz markowych butów sportowych. Zysk brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wzrósł o 58 proc., do 492 mln zł. Marża brutto na poziomie Grupy CCC utrzymała się na tym samym poziomie 47,4 proc”. – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż w segmencie e-commerce wyniosła 289 mln zł (169 mln zł w I kw. 2018, wzrost o 71 proc. rok do roku) i stanowi już 28 proc. przychodów grupy. Za dynamiczny rozwój w tym kanale sprzedaży odpowiada głównie eobuwie.pl. W segmencie e-commerce uwzględnione są także wyniki DeeZee oraz sprzedaż KVAG i Gino Rossi w kanale online, wskazano.

Czytaj także:

CCC podbija zagraniczne rynki. Kupuje spółkę w Rumunii, otwiera sklepy w Kazachstanie i Gruzji