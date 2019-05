CD Projekt kończy 25 lat. Firma przypomniała swoją pierwszą reklamę

CD Projekt jedna z najbardziej znanych polskich firm, świętuje w tym miesiącu swoje 25. urodziny. Dziś wartość CD Projektu szacuje się na 20 mld złotych, początki były jednak bardzo skromne, co widać po wrzuconych na Twittera przez Radka Grabowskiego pierwszych reklam firmy. Były one niezwykle proste i archaiczne.

Trzeba pamiętać, że rok 1994, w którym Michał Kiciński i Marcin Iwiński założyli firmę, był w Polsce czasem powszechnego piractwa. Gry można było kupić na popularnych bazarach za kilkanaście złotych. Tak zepsuty rynek był bardzo wymagającym miejscem do budowania nowej firmy. CDP postanowiło więc skupić się na lokalizacji, czyli tworzeniu polskich wersji językowych dla gier większych producentów zagranicznych. Z czasem firma zaczęła także wzbogacać polskie wydania popularnych gier o dodatkowe poradniki, mapy czy gadżety. Był to moment, w którym firma stała się rozpoznawalna.

Geralt z Rivii

Największym kamieniem milowym w historii firmy okazało się jednak kupienie licencji i produkcja pierwszej gry opartej o sagę Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. Pierwsza część gry, którą CDP wydał w październiku 2007 roku, okazała się sukcesem na rynku lokalnym. Polscy gracze, głównie ze względu na zamiłowanie do powieści Sapkowskiego, kupili do czerwca 2011 roku ponad 2 miliony egzemplarzy gry. W 2011 na rynku pojawiła się też kontynuacja serii Wiedźmin 2: Zabójca Królów. Prawdziwym przełomem okazała się jednak dopiero trzecia część - Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Sukces, który przerósł oczekiwania

19 maja 2015 roku na rynku pojawiła się trzecia część sagi - Wiedźmin 3: Dziki Gon, którą CDP wydał na wszystkie popularne platformy - PC, PlayStation 4 i XBox One. W porównaniu do poprzednich części był to ogromny, bardzo ambitny i ryzykowny projekt. Koszt produkcji gry przekroczył 300 milionów złotych, a aby ona powstała pracowało ponad 1500 osób.

Gra, dzięki pokazom przedpremierowym i zapowiedziom, jeszcze przed wydaniem trafiła na listy najbardziej oczekiwanych gier wszechczasów. Gracze byli zachwyceni pokazami, które CD Projekt przeprowadził, chociażby podczas targów E3. Firma ujawniła, że gra w wersji przedpremierowej została sprzedana w liczbie ponad miliona egzemplarzy. W ciągu 2 tygodni sprzedanych zostało kolejne 4 miliony kopii, co oznaczało, że cała sprzedaż pierwsze części została przebita w niecałe 2 tygodnie. Studio podało także, że całe 300 mln złotych, które zostało wydane na produkcję, zwróciło się już w dniu premiery. To był początek prawdziwego rozwoju CD Projekt.

Powrót do przyszłości

Obecnie firma jest na końcowym etapie prac nad kolejną grą, która ma wstrząsnąć rynkiem gier wideo. Cyberpunk 2077 będzie, podobnie jak Wiedźmin, grą RPG, ale w przeciwieństwie do dziejów Geralta, osadzona będzie w przyszłości. Premiera gry warszawskiego studia nie jeszcze znana, ale deweloperzy zapowiadają, że nie trzeba będzie na nią już długo czekać. Prawdopodobnie pojawi się ona jeszcze w 2019 lub na początku 2020 roku.

O drodze, jaką przeszła firma dobrze świadczy wykres cen akcji spółki. W momencie wejścia na giełdę, akcje CDP można było kupić za 6,6 zł. Dziś są one warte ponad 210 zł.