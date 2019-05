Instytucje finansowe otwierają się na obywateli Ukrainy. Coraz więcej aplikacji bankowych dostępnych w ich ojczystym języku

Ukraińcy przebywający w Polsce otwierają w naszych bankach konta osobiste i zamawiają do nich karty płatnicze. Dużą wagę przywiązują do możliwości wysyłki środków za granicę i usługi wymiany walut. Jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Tomasz Niewiedział, dyrektor obszaru omnichannel w Santander Bank Polska: „Z analiz przeprowadzonych przez bank wynika, że 80% osób z grupy cudzoziemców będących klientami banku do zarządzania finansami osobistymi wykorzystuje głównie aplikację mobilną. Natomiast wybierając bank, szukają oni takiego, w którym mogą swobodnie się komunikować w ojczystym języku”.

Możliwość korzystania z aplikacji bankowej i bankowości internetowej w ojczystym języku jest dla obcokrajowców rzeczywiście ważna. Dzięki temu klient, którego podstawowym językiem jest np. ukraiński czy rosyjski, czuje się bardziej komfortowo i bezpieczniej. Z punktu widzenia takiego klienta dobrze jest również, jeśli może on w swoim języku porozmawiać z doradcą telefonicznym czy zapoznać się z ofertą na stronie internetowej banku. To samo dotyczy oczywiście treści umowy i materiałów marketingowych.