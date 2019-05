Prawie 60 proc. badanych daje w prezencie komunijnym pieniądze

Przystąpienie po raz pierwszy do Komunii Świętej jest dla katolików bardzo ważnym wydarzeniem. To, co najistotniejsze, dzieje się w kościele; potem przychodzi czas na świętowanie. Zazwyczaj odbywa się przyjęcie, podczas którego dziecko pierwszokomunijne dostaje prezenty. Uroczystość ta wiąże się oczywiście z wydatkami…

Kasa dla młodego (młodej) Jak wynika z badania Barometr Providenta, w 2019 r. na komunię wydamy przeciętnie 1150 zł – jest to kwota uśredniona dla organizatorów (zwykle rodziców) i gości. Wliczają się w nią koszty przyjęcia (co ciekawe, coraz częściej odbywającego się w restauracji czy wynajętej sali), ubioru i prezentów. W tym roku dzieci otrzymają najczęściej pieniądze (57% wskazań). Rzadziej – laptopy i smartfony (37 proc.) oraz rowery (27 proc.). Mało kto zdecyduje się na podarowanie zegarka, biżuterii bądź też książki. Planowanie to podstawa Skąd weźmiemy pieniądze na wydatki związane z komunią? 60proc. badanych przeznaczy na nie oszczędności, 40 proc. – sfinansuje je ze środków bieżących, 4 proc. – zaciągnie na ten cel pożyczkę albo kredyt z banku, a 3 proc. – pożyczy pieniądze od rodziny lub znajomych. „Tego typu wydatki zawsze warto planować. Maj i czerwiec są okresem dość szczególnym. Mamy komunie, mamy Dzień Dziecka, mamy Dzień Matki, powoli myślimy o wakacjach, więc wpłacamy zaliczki na wyjazdy wakacyjne. Zawsze z taką świadomością warto planować rodzinny budżet, odkładać nawet najmniejsze kwoty, żeby w momencie konkretnego wydatku nie odczuć tego tak bardzo finansowo” – radzi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Karolina Łuczak, kierownik biura prasowego i komunikacji wewnętrznej w Provident Polska.