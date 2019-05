Wróci guma Turbo i inne kultowe produkty. Znana sieć sięga po hity lat 90.

„W specjalnie przygotowanej ofercie Aldi znajduje się ponad 30 produktów - zarówno spożywczych jak i chemicznych, m.in. proszek Dosia, płyn Ludwik, szare mydło, mleko w proszku, piwo jasne, paprykarz szczeciński, cukierki kukułka, cukierki krówka, chałwa, blok warszawski, oranżada Bolek i Lolek czy oblaty śląskie. Najwięcej emocji budzi jednak ponowne pojawienie się gumy Turbo, w której zamieszczane są ilustracje samochodów kolekcjonowane niegdyś pieczołowicie przez najmłodszych”. – czytamy w komunikacie sieci Aldi.

Odwołując się do sentymentu

Pomysł na akcję jest bardzo prosty. Sieć Aldi odwołuje się do wspomnień z dzieciństwa pokolenia trzydziesto- i czterdziestolatków, czyli grupy docelowej, która jest silnie reprezentowana wśród klientów sklepów, a także skłonna do wydawania dużych sum na konsumpcję.

– Odwołując się do sentymentu i pozytywnych skojarzeń z latami 90. chcieliśmy przypomnieć klientom kultowe smaki i zebrać je w jednym miejscu. Pomimo upływu czasu te produkty gwarantują wysoką jakość i wciąż cieszą się sporą popularnością. – mówi Agata Biernacka z biura prasowego ALDI Polska.

Oferta na kultowe produkty jest jednak limitowana. Sieć zaznacza, że dostępne będą one wyłącznie do wyczerpania zapasów. Nie ma planów kolejnych dostaw. Ma to również działanie marketingowe, tego rodzaju informacje tworzą poczucie ekskluzywności, co przyciąga część klientów do zakupu. Jest to zjawisko bardzo popularne w ostatnich latach wśród marek odzieżowych, które oferują tak zwane „dropy”, które są jednorazowym dostarczeniem na rynek danego modelu ubrania.

