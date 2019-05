„Czas wrócić na Księżyc. Tym razem by tam pozostać”. Miliarder przedstawia plany powrotu na Srebrny Glob

Blue Origin przedstawiło projekt nowego łądownika, którego celem będzie dostarczenie na Księżyc łazików, towarów, a finalnie także ludzi. W dłuższej perspektywie firma najbogatszego człowieka świata zamierza udostępnić swoją maszynę do komercyjnych wycieczek na Srebrny Glob.

Prace nad nowych pojazdem zdolnym przetransportować człowieka na Księżyc rozpoczęły się ze względu na katastroficzne wyliczenia, z których wynika, że czas człowieka na Ziemi, może niedługo dobiec końca. Blue Moon ma pozwolić na skolonizowanie ziemskiego satelity, a następnie wykorzystanie go jako baza wypadowa do dalszej kolonizacji kosmosu.

„Dojedzie do momentu, kiedy na Ziemi zabraknie energii. To musi się w końcu stać, wynika to z czystej arytmetyki”