Śmierci 149 pasażerów Boeinga dało się uniknąć? „Nawet nie wiedzieliśmy, że ten cholerny system istnieje!”

Na miesiąc przed drugim, tragicznym wypadkiem samolotu Boeing 737 Max 8, amerykańscy piloci skarżyli się na feralny system MCAS. Na nagraniach z rozmowy, do których dotarła stacja CBS News, słychać poirytowanego pilota, który mówi do przedstawiciela Boeinga: „Nawet nie wiedzieliśmy, że ten cholerny system istnieje” . Zaraz później dodaje: „Chyba powinniśmy wiedzieć, co jest w naszych samolotach” .

Znajomość tego systemu niczego by nie zmieniła

Kontrowersje budzi także odpowiedź przedstawiciela Boeinga.

„Nie wiem czy znajomość tego systemu mogłaby wpłynąć na ostateczny efekty (katastrofy - red.)” - powiedział obecny na rozmowie z pilotami przedstawiciel firmy Boeing. „Na milion mil, które przelecicie w samolocie, z tego systemu skorzystacie może raz” . - dodał.

Przyczyna dwóch katastrof

Jak wykazały badania katastrof dwóch Boeingów 737 Max 8, do których doszło w Etiopii i Indonezji, przyczyną wypadków były błędy w systemie Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Informację potwierdziły władze Boeinga, a zaraz po tym rozpoczęły prace nad aktualizacją oprogramowania.

Dennis Muilenburg, prezes Boeinga przyznał, że za dwie katastrofy, w których zginęło 346 osób, odpowiedzialne były błędy w poprzedniej wersji oprogramowania MCAS. Piloci testowi zakończyli w kwietniu 120 lotów testowych z nową wersją oprogramowania. Jak powiedział Muilenburg, podczas 203 godzin w powietrzu, piloci upewnili się, że nowe oprogramowanie jest wolne od błędów i samoloty modeli 737 MAX 8 są bezpieczne.