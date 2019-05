65 proc. małych firm i mikroprzedsiębiorstw reklamuje się w internecie. Czy tradycyjna reklama przestaje już trafiać do konsumentów?

Budżet ogranicza

Mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa bardzo rzadko inwestują w reklamę telewizyjną i radiową. Wynika to oczywiście z tego, że jest ona stosunkowo droga, a środki tych firm są mocno ograniczone. Jeżeli wykupują one reklamę w prasie, to jest to zwykle prasa lokalna. Zdarza im się także przygotowywać materiały drukowane, takie jak ulotki, foldery, które mogą rozkolportować w miejscach uczęszczanych przez konsumentów.

Strona internetowa najważniejsza

Dla wielu tych przedsiębiorstw szczególnie ważne jest rzecz jasna promowanie się w sieci. „Polskie mikrofirmy i małe firmy w 85 proc. są obecne w internecie. Wykorzystują przede wszystkim stronę www do zaprezentowania siebie i swojej oferty. Dostrzegają również Facebooka. Widać, że młodsza grupa przedsiębiorców (25–34 lata) jest na nim zdecydowanie aktywniejsza […]. Starsi przedsiębiorcy w mediach społecznościowych nie odnajdują się już tak sprawnie jak młodzi. W związku z tym tu jest trochę wyższy procent firm, które stawiają głównie na stronę www” – informuje w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Magdalena Tyszkiewicz z SWPS Consulting.

Przyszłość należy do reklamy w internecie

Ponad 60 proc. mikrofirm i małych przedsiębiorstw wydaje pieniądze na reklamę internetową. Ponieważ najważniejsza jest dla nich ekspozycja firmy na stronie www, bardzo często wybierają formaty reklamowe, które do niej odsyłają, np. banery. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że na rynek wchodzi nowe pokolenie konsumentów, któremu świat wirtualny towarzyszy od urodzenia i które czuje się w nim jak ryba w wodzie. Tradycyjna reklama może do tych osób skutecznie nie trafiać. Dlatego nawet jeśli obecnie niektóre firmy mogą jeszcze ignorować znaczenie reklamy w internecie, już niedługo inwestowanie w nią będzie właściwie koniecznością. W szczególności dotyczy to reklamy w mediach społecznościowych.

Pomocne media społecznościowe

Pojawienie się mediów społecznościowych w ogóle było dla drobnych przedsiębiorców swego rodzaju przełomem. Pozwoliły im one bowiem w łatwy i praktycznie darmowy sposób docierać z informacjami o swoich produktach oraz usługach do obecnych i przyszłych klientów, a także prowadzić z tymi klientami komunikację. Zwłaszcza że sami konsumenci tego typu działań ze strony firm często oczekują. To, że jesteśmy w mediach społecznościowych tak aktywni, bardzo mocno mniejszym przedsiębiorstwom zatem pomaga – kiedyś możliwości dotarcia do klientów były dla nich o wiele, wiele skromniejsze.

Brakuje wiedzy

Z przeprowadzonych badań wynika również, że mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa dostrzegają znaczenie pozycjonowania i Google Ads. Niestety dla siebie nie wykorzystują jednak dostatecznie ich potencjału. Faktem jest, że duża część firm nie ma po prostu wystarczającej wiedzy na temat tego, jak skutecznie się w sieci (zresztą nie tylko w sieci) promować i z jakich narzędzi warto korzystać.

Niebagatelne opinie

Okazuje się też, że badane przedsiębiorstwa szczególnie mocno stawiają na marketing szeptany, ważne są dla nich rekomendacje klientów, pozwalające poszerzać ich grono. Nic dziwnego, skoro aż 85 proc. z nas przed zakupem produktu sprawdza jego recenzje i opinie na jego temat. Poza tym firmy, których klienci chętnie dzielą się swoim zdaniem w internecie, cieszą się większym zaufaniem konsumentów. (Dla samego przedsiębiorstwa tego typu informacje są zaś o tyle istotne, że może ono dzięki nim ulepszać swoje produkty i usługi). „99,9 proc. badanych przedsiębiorców zgadza się ze stwierdzeniem, że dobre opinie o ich firmach pomagają im w działalności. Jest to dla nas świetne potwierdzenie tego, że takie akcje jak »Dobry głos dla firm« mają sens i że dzięki dobrym opiniom małe firmy zyskują więcej klientów […]. Ważne jest, aby Polacy doceniali to, co te firmy dla nas robią, i dzielili się pozytywnymi opiniami o nich w internecie” – mówi Anna Witecka, senior marketing ekspert w ING Banku Śląskim.