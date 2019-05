W maju kupujemy dla dzieci dużo prezentów. Jak nabyć je tanio i bezpiecznie?

Jak wiadomo, w sieci bardzo często można kupić taniej. Nic dziwnego, że wielu z nas przy zakupie prezentów takich jak np. dron korzysta chociażby z chińskich sklepów internetowych. Ważne jest wówczas to, w jakiej walucie kupujemy zabawkę i jaki jest kurs wymiany. Płatność w złotych nie musi być dla nas najkorzystniejsza – w przypadku innych walut koszt może być niższy.

Drugą istotną kwestią związaną z zakupami online jest kwestia bezpieczeństwa transakcji. Nie każdy będzie miał ochotę podać numer swojej karty płatniczej na zagranicznej stronie internetowej, aby kupić przykładowego drona. Na szczęście stosowane mechanizmy zabezpieczające płatności są coraz lepsze.

„Mamy funkcjonalność, która sprawia, że użyć karty będzie o wiele bezpieczniej, ponieważ zmieni ona numer po transakcji. Wykorzystujemy taką kartę, podajemy numer na stronie, kupujemy drona i nawet jeżeli będzie taka sytuacja, że ten numer gdzieś wycieknie, ktoś w jakiś sposób go zdobędzie, to będzie on bezużyteczny, bo […] numer karty już będzie zupełnie inny” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Karol Sadaj, country manager w Revolut Polska.