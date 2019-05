Wręczono nagrody dla zwycięzców rankingu „Wprost” 200 Największych Polskich Firm 2019

W opracowaniu rankingu 200 Największych Polskich Firm tygodnik „Wprost” bazuje na informacjach o przychodach, zyskach, aktywach i kapitałach własnych kilkuset polskich firm z dominującym polskim kapitałem. Razem z firmami z rankingu wyróżnione zostały także przedsiębiorstwa, które uznano za Polskich Ambasadorów, czyli największych polskich eksporterów oraz Polskie Gepardy. Na to miano zasługują polskie firmy, które wykazały się najbardziej dynamicznym rozwojem. Uroczystość wręczenia nagród z udziałem przedstawicieli świata polityki i biznesu odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Cieszymy się, że polskie firmy rosną tak jak nasza gospodarka. Rozpychamy się w kraju, ale zaczynamy się też coraz silniej rozpychać za granicą. Jesteśmy gospodarką otwartą. Stosunek naszego eksportu do PKB przekroczył 50 proc., co może robić wrażenie. Dla naszego rządu najważniejsze jest, żeby polskie firmy rosły i zdobywały nowe rynki. Nie chodzi tylko o rynki europejskie, bo te już stanowią 80 proc. naszego eksportu, ale także rynki na innych kontynentach. Żeby nasze firmy stawały się markami rozpoznawalnymi na całym świecie. Zależy nam także, aby duże polskie firmy współpracowały z rodzimymi, mniejszymi firmami, tak aby pomagały im we wzroście. – powiedział Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju.

Nagrodzone firmy

200 Największych Firm Polskich:

PKN Orlen

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Grupa Lotos

Polscy Ambasadorzy:

Grupa Nowy Styl

Stelmet

Eko-Okna

Polskie Gepardy:

Indykpol

Rafako

Alchemia

W rankingu 200 Największych Polskich Firm 2019 dwa najwyższe stopnie podium zajęły przedsiębiorstwa, które stały na nich już w zeszłym roku. Zwycięzca to PKN Orlen. Na drugim miejscu uplasowało się Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zmiana nastąpiła na najniższym stopniu podium. O jedno miejsce, względem rankingu z 2018 roku, awansowała bowiem Grupa Lotos. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze PGE i PZU. Firma ubezpieczeniowa w poprzedniej edycji rankingu była na trzecim miejscu. Pierwszą dwusetkę zamyka tegoroczny debiutant, firma Bakalland.

– Rozwój, zwiększenie produkcji petrochemicznej, zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną w segmencie downstream, konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej to główne kierunki rozwoju PKN Orlen. Grupa jest obecnie w najlepszej sytuacji w historii. Ma bowiem mocną pozycję wzrostową. Równolegle z rekordowymi wynikami finansowymi, podejmujemy szereg działań, które mają na celu wzmocnienie pozycji PKN Orlen na rynkach. Wśród projektów, które mają budować naszą przewagę, zainicjowanych w 2018 roku, na szczególną uwagę zasługuje projekt przejęcia Grupy Lotos, uruchomienie programu rozwoju petrochemii, zainicjowanie działań mających na celu dostosowanie struktury naszej sieci stacji do dystrybucji alternatywnych paliw, czy też przygotowanie do projektu budowy morskich farm wiatrowych. – powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich PKN Orlen.

Wśród największych polskich eksporterów, czyli w kategorii Polscy Ambasadorzy, obyło się bez zaskoczenia, jeśli chodzi o reprezentowane branże. Wśród pierwszej trójki znaleźli się przedstawiciele przemysłu meblowego, drewnianego i producent okien. Na podium stanęły firmy Grupa Nowy Styl, Stelmet oraz Eko-Okna. W rankingu silnie reprezentowane były także przemysł spożywczy, metalowy i budownictwo.

– Polski design i jakość naszych produktów sprawiają, że swobodnie możemy konkurować z największymi producentami mebli biurowych nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Proszę się nam bardzo wnikliwie przyglądać, gdyż to jeszcze nie koniec. – powiedziała przedstawicielka Grupy Nowy Styl.

Polskie Gepardy to firmy, które w ubiegłym roku wykazały się najbardziej dynamicznym rozwojem. Wśród pierwszej trójki znaleźli się Indykpol, Rafako oraz przedstawiciel przemysłu metalowego – Alchemia. W sumie wszystkie 50 firm w piątej już edycji najdynamiczniej rozwijających się spółek osiągnęło w zeszłym roku ponad 16 mld zł zysków netto. To o 3 mld zł więcej niż przed rokiem.

– Dziękuję za docenienie kroków, które podjęliśmy w roku 2018. Dzięki tym ruchom strategicznym możemy skupić się na tym, co potrafimy robić najlepiej, czyli na wytwarzaniu dobrego jedzenia. Wierzymy, że to dobre jedzenie daje nam wszystkim lepsze życie. – powiedział przedstawiciel firmy Indykpol.