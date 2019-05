Związek Przedsiębiorców i Pracodawców krytykuje „test przedsiębiorcy”

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przestawił raport, w którym odniósł się do zapowiedziane przez rząd pomysłu wprowadzenia „testu przedsiębiorcy”. Raport w bardzo krytyczny sposób odnosi się do przedstawionych propozycji.

„Za każdą kolejną obietnicą socjalną każdego rządu, muszą iść – wprowadzone wprost lub w pewien sposób zawoalowane – podwyżki podatków. W roku wyborczym oczywiste jest, że proste podniesienie stawek będzie stanowić ruch niemal samobójczy. Jednak środki na sfinansowanie „piątki Kaczyńskiego” musiały się znaleźć – w związku z powyższym rząd postanowił po raz kolejny sięgnąć do kieszeni przedsiębiorców i rodzącej się dopiero klasy średniej, poprzez wprowadzenie tzw. »testu przedsiębiorcy«”. – czytamy we wstępie do raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Co zamiast „testu przedsiębiorcy”?

Czy są alternatywy dla „testu przedsiębiorcy”? ZPP uważa, że tak. Zdaniem związku, jeśli rządowi nie odpowiada fakt, że część Polaków wybiera formę samozatrudnienia zamiast pracy na etacie, „optymalnym rozwiązaniem wydawałoby się raczej obniżenie pozapłacowych kosztów pracy, sięgających 40 proc”.

Ministerstwo gubi się w zeznaniach

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zapowiadała, że rząd za pośrednictwem Radzie Dialogu Społecznego zobowiązał się do rozpoczęcia rozmów i negocjacji z pracodawcami i związkami zawodowymi, który ma na celu znalezienie sposobu na skuteczne egzekwowanie istniejących przepisów. Pomysł „testu przedsiębiorcy” miał zostać porzucony. Jak się okazało, zmiana przepisów nadal procedowana jest w niemal niezmienionej formie. Z zapisów zniknęła tylko wcześniej używana nazwa.

„Nie będzie testu przedsiębiorcy. Jest wczorajsze postanowienie Rady Ministrów i jednocześnie mamy wypracować na Radzie Dialogu Społecznego zasady egzekwowania dziś obowiązującego prawa, bo też zdajemy sobie sprawę, że kreatywny gen przedsiębiorcy polskiego czasami sprawia, że samozatrudnienie jest pokusą”. – mówiła pod koniec kwietnia, na antenie Radia Wrocław Jadwiga Emilewicz, minister Przedsiębiorczości i Technologii.

„Hasło »test przedsiębiorcy« pojawia się i znika, a poszczególne resorty jednocześnie albo podtrzymują, że prace w tym zakresie się toczą, albo twierdzą wprost przeciwnie, że testu przedsiębiorcy bezwzględnie nie będzie. Wygląda na to, że ostatecznie rząd nie planuje wprowadzania żadnych nowości legislacyjnych, zamierza jedynie zmienić sposób stosowania już obowiązujących przepisów – a to jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bardzo zła wiadomość”. – komentuje ZPP.