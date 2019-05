Minister Spraw Zagranicznych Iranu: Nie chcemy eskalacji, ale będziemy się bronić

Stacja CNN przeprowadziła wywiad z Mohammadem Javad Zarif'em, ministrem Spraw Zagranicznych Iranu. Podczas rozmowy minister zapewnił, że to USA są agresorem, a Iran nie ma zamiaru eskalować konfliktu. Minister wskazał także, że wojna gospodarcza rozpoczęła się, ponieważ Stany Zjednoczone przestały respektować postanowienia porozumienia z 2015 roku.

Zerwane porozumienie

Porozumienie nuklearne, o którym mowa zostało zawarte w 2015 roku między Iranem a USA, Rosją, Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i Chinami. Przewidywało ono zniesienie sankcji gospodarczych nałożonych w zamian za zaprzestanie prowadzenia przez Iran programu atomowego. Strony doszły do porozumienia. Porozumienie obowiązywało do listopada 2018 roku, kiedy to prezydent Trump postanowił je zerwać. Decyzję tłumaczył faktem, że Iran rzekomo powrócił do prowadzenia prac na wzbogacaniem uranu do celów militarnych.

– Nie mamy zamiaru rozmawiać z ludźmi, którzy złamali swoje obietnice. Byliśmy zaangażowani, negocjowaliśmy, osiągneliśmy porozumienie. USA przestały je respektować. Z Iranem nie można rozmawiać tak, jak z firmami – mówi w rozmowie z CNN Mohammad Javad Zarif, minister Spraw Zagranicznych Iranu.

„Będą bolesne konsekwencje”

Minister Mohammad Javad Zarif zapowiedział także, że Iran nie ma zamiaru podejmować agresywnych ruchów, ale będzie reagował na takie ze strony USA. Minister twierdzi, że USA nie mają prawa nakładać na Iran sankcji gospodarczych, a konflikt musi się niezwłocznie zakończyć.

– Będą bolesne konsekwencje. Stany Zjednoczone zaangażowały się w wojnę ekonomiczną przeciwko Iranowi, która musi się zakończyć. Wojna gospodarcza oznacza bowiem wzięcie na cel obywateli Iranu. USA nie mają pozycji prawnej, moralnej, moralnej, ani międznarodowej, aby nakładać na Iran sankcje gospodarcze. Iran nie jest zainteresowany eskalacją konfliktu, ale będziemy się bronić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Uważamy, że USA prowadzą bardzo niebezpieczną grę. – podsumował minister Spraw Zagranicznych Iranu.